"Vi presento Joe Black", ecco come finisce il film in onda su Rete 4: il messaggio dietro il finale

Questa sera, su Rete 4, alle 21:25, va in onda “Vi presento Joe Black”, film del 1998 diretto da Martin Brest con un cast stellare composto Brad Pitt, Anthony Hopkins e Claire Forlani. La storia ruota intorno a William “Bill” Parrish, ricco uomo d’affari che si prepara a festeggiare i suoi 65 anni. Proprio alla vigilia del compleanno, però, riceve una visita inattesa: la Morte, che decide di assumere le sembianze di un giovane affascinante appena incontrato da sua figlia Susan. Questo misterioso ragazzo si presenta come Joe Black e propone a Bill uno scambio insolito. Difatti, gli concederà ancora un po’ di tempo, a patto di poter vivere per un po’ tra i vivi, sperimentando emozioni e relazioni che non ha mai conosciuto.

Sergio Rubini, chi è: tra recitazione e regia/ "Nel mio mestiere è fondamentale l'entusiasmo"

L’arrivo di Joe sconvolge gli equilibri della famiglia, dato che, da un lato, Bill cerca di proteggere i suoi cari e la sua azienda, mentre, dall’altro, Susan rimane attratta da questo giovane enigmatico. Nel corso del film, poi, Joe scopre cosa significa provare amore, desiderio e legami veri, mentre Bill si prepara con dignità al momento in cui dovrà affrontare la sua fine. Ma, qual è veramente il significato del finale del film?

Luca Zingaretti, chi è il Commissario Montalbano/ Il passato da calciatore, poi l'accademia di recitazione

Vi presento Joe Black: cosa si nasconde dietro il finale del film

Il finale di “Vi presento Joe Black” è tra i più discussi nella storia del cinema, pur racchiudendo il senso dell’intera storia. Durante la festa di compleanno, Bill accompagna Joe sulla collina sapendo che quello sarà il suo ultimo passo terreno. Nonostante la paura, però, accetta con serenità la fine, consapevole di aver vissuto al massimo e circondato dall’affetto della sua famiglia. Joe, che nel frattempo ha provato cosa significa amare Susan, sceglie di non portarla con sé, poiché ha capito che l’amore appartiene alla vita e che lei merita di continuare il suo percorso con una persona reale.

Andrea Camilleri, chi è: da Porto Empedocle a Roma/ Papà del Commissario Montalbano

Così, mentre Bill e Joe attraversano insieme il ponte e scompaiono, Susan ritrova davanti a sé il vero “uomo del bar”, quello che aveva incontrato all’inizio prima che la Morte ne prendesse le sembianze. Si tratta, quindi, di un passaggio che chiude il cerchi, dato che la Morte non può trattenere ciò che è umano, ma può imparare da esso. Da lì, si evince il messaggio dell’intero lungometraggio: la morte è inevitabile, ma non è qualcosa di cui avere paura se si è vissuto davvero. Inoltre, l’amore, con i suoi legami e le sue memorie, è ciò che resta e che permette di andare avanti.