Vi presento Joe Black/ Su Rete 4 il film con Brad Pitt

Vi presento Joe Black, film diretto da Martin Best

Vi presento Joe Black va in onda oggi, 1° gennaio, alle ore 21:20 su Rete 4. Si tratta di un film che appartiene ai generi romantico e drammatico e che ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 1998. Questa pellicola è stata diretta dal regista Martin Best mentre la sceneggiatura è stata scritta da Bo Goldman.

All’interno del cast del film ci sono diversi volti noti di Hollywood come Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay Harden e Jeffrey Tambor. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Thomas Newman mentre la fotografia è stata realizzata dal maestro Thomas Lubetzki.

Vi presento Joe Black, la trama del film: una storia d’amore

Leggiamo la trama di Vi presento Joe Black. William Parrish è un uomo che dalla vita ha avuto tutto. Infatti, Bill, così viene chiamato affettuosamente da amici e parenti, è un magnate delle telecomunicazioni e possiede tanti soldi oltre che una splendida famiglia. La sua vita e le sue emozioni positive però, attirano le attenzioni di un personaggio inquietante e spettrale: la Morte. Quest’ultima vuole conoscere meglio quelle che sono le emozioni di Bill e dunque scende sulla Terra per confrontarsi con l’uomo. La Morte dunque, si personifica in Joe Black, un uomo attraente e sensuale che piace subito alla famiglia di Bill.

Inoltre, Susan, la figlia secondogenita dell’uomo, si interessa subito a Joe e anzi arriva anche ad innamorarsene. Non è un caso, visto che le sembianze di Joe sono quelle di un ragazzo che Susan aveva conosciuto tempo prima durante un’uscita e che poi aveva perso la vita. Dopo varie disavventure comunque, Bill arriva al suo 65esimo compleanno.

Questa è la data designata dalla Morte per portare con sé l’uomo e strapparlo alla vita terrena. Bill accetta questo destino, ma Joe Black ha altri piani per lui e la sua famiglia. Difatti, dopo essersi innamorato di Susan, ha deciso di prendere anche la sua vita. Bill è furioso e farà di tutto per impedire che ciò accada. Riuscirà l’uomo che ha avuto tutto dalla vita a spiegare alla Morte cos’è il vero amore? A volte possono accadere miracoli che possono cambiare gli eventi naturali e soprannaturali.

Video, il trailer del film “Vi presento Joe Black”





