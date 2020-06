Via col vento: Hbo Max lo rimuove dal catalogo/ “Troppi pregiudizi etnici e razziali”

Pubblicità

Il film kolossal “Via col vento” è stato rimosso da Hbo Max dal suo catalogo di servizio on demand Usa. La motivazione, il fatto che lo storico film del 1939 rappresenterebbe pregiudizi razzisti, in un’epoca in cui la sensibilità per le minoranze etniche erano lontane anni luce rispetto a quelle attuali. Una decisione che giunge nel pieno delle proteste americane a seguito dell’uccisione di George Floyd, il 46enne afroamericano che è stato ammazzato due settimane fa a Minneapoli durante un arresto violento. Il film è all’unanimità riconosciuto come una delle pellicole più belle di tutti i tempi, una pietra miliare della storia del cinema grazie anche ai suoi otto oscar, fra cui quello di attrice non protagonista ad Hattie McDaniel, prima attrice nera nella storia a vincere la prestigiosa statuetta. “Via col vento costituisce un prodotto del suo tempo – le parole di un portavoce di Hbo Max a Variety, come riferisce Repubblica – e Queste rappresentazioni razziste erano sbagliate allora e lo sono oggi e abbiamo ritenuto che mantenere questo titolo senza una spiegazione e una denuncia di quelle rappresentazioni sarebbe irresponsabile”.

Pubblicità

VIA COL VENTO RIMOSSO DA HBO: IL “CONSIGLIO” DI JOHN RIDLEY

Il “ban” sarà comunque temporaneo: “Queste rappresentazioni della società che sono nel film – ha specificato ancora McDaniel – sono certamente in contrasto con i valori di WarnerMedia, quindi quando restituiremo il film a HBO Max, tornerà con una discussione sul suo contesto storico e una denuncia di quelle stesse rappresentazioni, ma sarà presentato come è stato originariamente creato, perché altrimenti sarebbe lo stesso che affermare che questi pregiudizi non sono mai esistiti. Se vogliamo creare un futuro più giusto, equo e inclusivo, dobbiamo prima riconoscere e comprendere la nostra storia”. Secondo Variety, ad indurre HBO alla rimozione del film sarebbe stato un editoriale scritto sul Los Angeles Times lunedì, a firma John Ridley, sceneggiatore oscar di “12 anni schiavo”, in cui lo stesso puntava il dito nei confronti del kolossal, accusandolo di mostrare stereotipi razzisti e di glorificare la società degli Stati federati del sud, fondata sulla schiavitù dei neri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA