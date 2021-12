Via col vento, qual’è il significato?/ Il senso di “Domani è un altro giorno”

“Via col vento” può essere certamente considerato una pietra miliare nella storia del cinema, che spesso viene tramandato di generazione in generazione da parte di chi ama le pellicole che fanno sognare. Il film, infatti, può essere considerato la proposta ideale per chi ama le storie all’insegna dei sentimenti, ma allo stesso tempo fare un salto indietro nel tempo ai momenti che hanno condizionato la vita degli americani. La vicenda viene incentrata nel periodo della Guerra di Secessione americana, poi vinta dai nordisti e ha per protagonista la giovane Rossella O’hara, protagonista di momenti particolarmente tormentati.

La protagonista si ritrova a vivere una duplice perdita, non solo quella del marito, ma anche quella del suo amante , Ashley. Il sentimento che lei prova per quest’ultimo sembra essere indissolubile, ma non la ferma dallo sposarsi con il milionario Rhett Butler, pur essendo consapevole di avere fatto una scelta esclusivamente per salvare i suoi familiari. Ma sarà proprio grazie a lui che lei riuscirà a realizzare il sogno di diventare mamma di Eugenia Vittoria, il cui soprannome è Diletta.

“Via col vento” e la celebre frase “Domani è un altro giorno”: cosa significa?

I dolori non sono però finiti qui per la bella Rossella. Lei, infatti, arriva a mettere in crisi il suo matrimonio pur di provare a riconquistare Ashley, che continua a essere presente nel suo cuore. Non solo, la giovane si troverà a vivere la perdita più grande, quella della sua Diletta, avvenuta in seguito a una caduta da cavallo.

Ma è proprio in quel momento che lei sembra avere finalmente le idee chiare su quello che lei vuole dalla sua vita. A quel punto, infatti, lei comprende di voler avere al suo fianco Rhett e gli dichiara il suo amore apertamente. Per lui è però troppo tardi e decide di lasciarla. Ed è questo che la spinge a pronunciare l’iconica frase “Domani è un altro giorno“, che vuole sottolineare la voglia di andare avanti nonostante apparentemente lei non abbia motivi che la spingano a farlo.

