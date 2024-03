Via col vento, Rete 4 alle ore 14.15/ Trama del colossal senza tempo di Victor Fleming, oggi 31 marzo 2024

Via col vento, film su Rete 4 diretto da Victor Fleming

Domenica 31 marzo, nel primo pomeriggio di Rete 4, a partire dalle ore 14,15, andrà in onda un film che ha fatto la storia del cinema: Via col vento, il cui titolo originale è Gone with the Wind. Si tratta di un film drammatico uscito nel 1939 ma apprezzato da giovani e adulti tutt’ora per la narrazione epico-storica di un amore che non è destinato a realizzarsi. Il film Via col vento, diretto da Victor Fleming e prodotto da David O. Selznick, fu accolto fin da subito in maniera estremamente positiva dalla critica, grazie principalmente al cast straordinario per i tempi: Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Hattie McDaniel sono solo alcuni degli attori che vale la pena ammirare all’interno della pellicola.

Giovanni o Marisol, chi è stato eliminato ad Amici 2024/ Fuori il ballerino: “Ora pace con Nicholas”

La produzione del film Via col vento non fu semplice, tanto che le riprese furono ritardate per ben due anni a causa della ricerca dell’attrice perfetta per il ruolo di Rossella O’Hara. Ma anche la sceneggiatura, scritta da Sidney Howard, subì diverse revisioni e riduzioni, in maniera da rendere la trama del film di una lunghezza accettabile e il più incisiva possibile.

Eliminati Amici 2024 e pagelle secondo serale: Nicholas e Giovanni fuori!/ Marisol rischia

Tuttavia, nonostante i tagli, il film Via col vento ha comunque la durata monstre di quasi 4 ore. Infine, anche la regia non ebbe vita facile: il regista iniziale, George Cukor, venne licenziato e sostituito da Fleming, che a sua volta è stato brevemente sostituito da Sam Wood.

La trama del film Via col vento: un dramma storico e privato nell’America della Guaerra di Secessione

Via col vento è ambientato alla fine del 1800, alla vigilia della guerra civile americana, un periodo storico ricco di tensioni e trasformazioni sociali. La trama si snoda su un intreccio articolato e drammatico, che cattura l’attenzione dello spettatore fin dalle prime scene. Rossella O’Hara – la protagonista del film – è una giovane e bellissima donna degli Stati Uniti del Sud. Rossella si innamora di Ashley Wilkes, che tuttavia è promesso sposo alla cugina Melania Hamilton.

ARTE E PASQUA/ "La nostra vita è così strana e bella che solo una Resurrezione può spiegarla"

Questo innamoramento dà il via a una serie di eventi che segneranno indelebilmente il corso delle loro vite: Rossella, infatti, si dichiarerà ad Ashley, che tuttavia la rifiuterà, motivo per cui deciderà di sposare il fratello di Melania, Charles Hamilton, prima della sua partenza per la guerra. A queste vicende iniziali, fanno seguito le situazioni seguenti, che portano con sé momenti drammatici e complessi: la morte di Charles in battaglia, le tensioni politiche e sociali che caratterizzano gli Stati Uniti nel periodo della guerra di secessione, alcuni lutti familiari che costringeranno Rossella ad assumere il ruolo di capofamiglia.

Il destino porterà la donna a un ulteriore matrimonio, questa volta con Rhett Butler, interpretato magistralmente da Clark Gable. Rossella, tuttavia, non riuscirà mai a dimenticare Ashley, cosa che metterà a dura prova il suo matrimonio. I due avranno comunque una figlia, Diletta, che in parte lenirà le sofferenze di Rhett che riverserà su di lei tutto il suo amore. Durerà poco perché la piccola farà una tragica caduta da cavallo e morirà. In aggiunta morirà anche Melania a causa di un aborto. Prima di andarsene la donna ricorderà a Rossella che Rhett l’ha sempre amata molto e di non lasciarselo scappare.

Ashely confesserà inoltre a Rossella che Melania è sempre stata il suo grande amore, così la protagonista si rende conto che probabilmente Rhett era colui che destinato a lei fin dall’inizio e cercherà di riconquistarlo, ma inutilmente: Rhett lascerà Rossella piangente sulle scale e si allontanerà tra le nebbie…











© RIPRODUZIONE RISERVATA