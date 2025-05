Via col Vento, film su rete 4 con Clark Gable e Vivien Leigh

Sabato 25 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:15, la seconda e ultima parte del colossal sentimentale e bellico Via col Vento. La pellicola statunitense è una pietra miliare della storia del cinema, uscita nel 1939 e diretta da Victor Fleming che lo stesso anno fu protagonista di un altro grande successo, ovvero Il mago di Oz. Le musiche sono del compositore austriaco naturalizzato americano Max Steiner, autore di più di 300 colonne sonore e candidato 26 volte all’Oscar con tre vinti (non per Via col vento).

Nel cast di attori emergono Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard e Olivia de Havilland. La Leigh ha partecipato a molte opere teatrali anche se è ricordata soprattutto per i 2 Oscar vinti –Via col Vento e Un tram che si chiama desiderio – mentre l’affascinante Gable ha ottenuto un Premio Oscar per l’interpretazione in Accadde una notte (1935).

La trama della seconda parte di Via col vento: “dopotutto, domani è un altro giorno…”

Nella seconda parte di Via col vento, troviamo Rossella O’Hara (Vivien Leigh) che, dopo esser tornata a Tara e aver trovato una situazione terribile, è diventata la figura di riferimento della piantagione. Lavora senza accusare la fatica e pretende tanto da se stessa e da tutti: capisce infatti che solo il massimo impegno può salvare l’attività di famiglia.

La guerra civile termina con la vittoria dei nordisti che impone dazi altissimi alle aziende del sud sconfitto. Rossella, che vede morire il padre, cerca aiuto da Rhett Butler (Clark Gable) prigioniero degli unionisti. Rhett comprende le difficoltà della donna ma non può aiutarla perché i suoi denari sono depositati all’estero. Delusa, Rossella decide di soffiare il ricco fidanzato alla sorella Susele e lo sposa. La situazione finanziaria di Tara migliora ma Rossella rimane indecisa sul fronte sentimentale: il marito muore in una sparatoria, lei si sente ancora attratta da Ashley Wilkes (Leslie Howard) ma sullo sfondo c’è sempre il tenebroso Butler che la ammalia.

Rhett, una volta libero è diventato ricchissimo e convince Rossella a sposarlo, dall’unione nasce Diletta, ma il sentimento sincero dell’uomo non è corrisposto dalla moglie. La bambina muore cadendo da cavallo e lascia il padre distrutto. Quando Ashley confessa a Rossella il suo amore per Melania Hamilton (Olivia de Havilland) la O’Hara comprende di aver amato solo un illusione e perde, irrimediabilmente, anche Rhett.