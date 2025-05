Via col vento, film su Rete 4 diretto da Victor Fleming

Nel pomeriggio di Rete 4, venerdì 23 maggio 2025, alle ore 16:30, verrà trasmessa la prima parte di un film di culto del cinema hollywoodiano: Via col vento (titolo originale Gone With the Wind). Il colossal romantico e di guerra, della durata intera di quattro ore, è stato realizzato nel 1939 con la regia di Victor Fleming, cineasta leggendario che lo stesso anno ha diretto Il mago di Oz con Judy Garland.

Il film Via col vento è basato sull’omonimo romanzo di Margareth Mitchell, uscito nel 1936, e prodotto da David O. Selznick, uno dei maggiori produttori dell’epoca che produsse diversi film di Hitchcock, come Rebecca – La prima moglie (1940), Io ti salverò (1945) e Notorious (1946). Indimenticabile la colonna sonora di Max Steiner che vinse tre Oscar nella sua carriera, ma stranamente non per quella di questo film che resta comunque la più famosa.

Il cast del film Via col vento vede come protagonisti Clark Gable, attore noto per il suo grande fascino e carisma, vincitore del premio Oscar per Accadde una notte (1933), ma la cui celebrità è indiscutibilmente legata a questo film, e Vivien Leigh che proprio per Via col vento vinse l’Oscar come miglior attrice protagonista. Data la complessità della pellicola, il cast è comunque corale con un gran numero di attori importanti, tra cui citiamo: Leslie Howard, Olivia de Havilland, Hattie McDaniel, Thomas Mitchell, Barbara O’Neil, Evelyn Keyes, Ann Rutherford e Butterfly McQueen.

La trama della prima parte del film Via col Vento: un amore non corrisposto e la guerra che degenera

La storia di Via col vento comincia nel 1861, alle porte della Guerra di Secessione americana. La famiglia O’Hara possiede una piantagione di cotone a Tara, in Georgia. Una delle figlie, Rossella, è segretamente innamorata di Ashley Wilkes, il quale è però promesso sposo di sua cugina Melania Hamilton. All’annuncio del fidanzamento, la protagonista dichiara il suo amore all’uomo, ma viene respinta. Così, per dimenticare l’amore impossibile e per rivalsa, decide di sposare Carlo, fratello di Melania, che lo stesso giorno si dichiara a lei.

Molto presto però Rossella rimane vedova, in quanto dopo essere partito per il fronte, Carlo muore.

La madre di Rossella decide così di far svagare la figlia mandandola a stare per un po’ a casa degli Hamilton, ad Atlanta, cosa che la ragazza accetta di buon grado perché così potrà incontrare presto Ashley quando tornerà dalla guerra. Si accorge di questa sua inconfessabile brama la cameriera Mami che non fa altro che ripeterglielo e rimbrottarla (con simpatiche gag diventate cult).

Nonostante debba rispettare il lutto, Rossella decide di partecipare a una festa di beneficenza e qui incontra Rhett Butler, uomo dalla reputazione non proprio specchiata, che la invita a ballare. Rossella accetta con la disapprovazione di tutti.

La guerra si mette male per la Confederazione e vengono uccisi molti uomini della città di Tara in un assedio degli unionisti. Nel frattempo, Rossella riuscirà a rivedere Ashley in congedo momentaneo e le dichiarerà nuovamente il suo amore inutilmente, nonostante i due si bacino. Alcuni mesi più tardi, proprio per l’andamento tragico della guerra, Rossella chiede a Rhett Butler di portarla alla sua città natale, insieme a Melania, il figlio di quest’ultima appena nato, e la domestica Prissy: lui accetta ma una volta fuori da Atlanta le farà proseguire da sole.

Arrivata a Tara, Rossella troverà una situazione in casa disastrosa: gli unionisti hanno saccheggiato tutto, i campi sono distrutti, la madre è morta e il padre è fuori di senno. Dovrà anche uccidere un brigante perché la piantagione è oggetto di razzie continue ed è a questo punto che la protagonista giurerà di fare l’impossibile per se stessa e la sua famiglia.