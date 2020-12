Via col vento/ Su Rete 4 il film cult con Clark Gable (oggi, 25 dicembre 2020)

Via col vento va in onda oggi, 25 dicembre 2020, a partire dalle ore 20,30 su Rete 4. Basterebbe il titolo e null’altro per convincere anche le nuove generazioni a concedersi un pezzo di storia del cinema. In ogni caso parliamo di un film di successo nato da un romanzo altrettanto amato, scritto tre anni prima dalla scrittrice americana Margaret Mitchell. ‘Via col vento’ fu una produzione Metro-Goldwyn-Mayer e mai come allora il leone simbolo della casa ruggì così forte da lasciare ancora nell’aria il rombo della sua voce.

Diretto dal grande cineasta Victor Fleming, regista di altri film di grande successo come ‘Rosa d’Irlanda (Abie’s Irish Rose)’, ‘Capitani coraggiosi (Captains Courageous)’, ‘Il mago di Oz (The Wizard of Oz)’ che lanciò nel mondo della celluloide una leggenda del cinema, Judi Garland o ‘Il dottor Jekyll e Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde)’, horror di classe con un cast nel quale Spencer Tracy incontra Lana Turner e Ingrid Bergman, Victor Fleming nonostante tutto vinse l’Oscar solamente con ‘Via col vento’. Protagonisti assoluti la coppia formata da Clark Gable nel ruolo del fascinoso Rhett Butler e Vivien Leigh, la Rossella O’Hara che tutti ricorderanno per sempre per la celebre frase ‘domani è un altro giorno…’.

Accanto a loro troviamo anche una splendida Olivia de Havilland, ben due volte vincitrice dell’oscar con ‘A ciascuno il suo destino (To Each His Own)’ e ‘L’ereditiera (The Heiress)’ del 1940. ‘Via col vento’ ha però un cast immenso in caratura dei personaggi e non si può tralasciare la presenza di Leslie Howard che solo un paio d’anni prima interpretò assieme proprio ad Ingrid Bergman uno dei capolavori del cinema sentimentale: ‘Intermezzo (Intermezzo: A Love Story)’.

Via col vento, la trama del film

Ecco la trama di Via col vento. Rossella O’Hara vive in Georgia durante la Guerra Civile Americana. Come tante famiglie bianche, Rossella O’Hara ha diversi operai impiegati nella piantagione di cotone di famiglia, ovviamente di colore, ma gli O’Hara non sono razzisti e il rapporto con i dipendenti è sereno e rispettoso. Segretamente è innamorata del bel Ashley Wilkes che però rimarrà un sogno nel cassetto, visto che l’uomo sposerà a breve la cugina, Melania Hamilton.

Proprio nel mezzo dei campi gli O’Hara preparano il ricevimento nel quale sarà dichiarato il matrimonio della coppia, ma Rossella non demorde e confessa in privato ad Ashley il suo amore disperato.

L’uomo la taccia definitivamente dicendole che tra loro non c’è quell’affinità che lui sente fortissima con la cugina e Rossella cade in disperazione e si apparta accanto al barbecue, sola e sconsolata. In disparte, con molta classe, Rossella è avvicinata dal misterioso Rhett Butler che ha sentito tutto e che vuole consolarla, ma la rende anche partecipe al fatto che sia lui che Ash presto si arruoleranno nell’esercito sudista.

É solo l’inizio di una serie di peripezie, incontri, abbandoni, promesse e sentimenti che bruceranno nella scena finale dell’incendio finale, quando tra Rossella e Rhett è nato l’amore finalizzato con il matrimonio, ma dentro la donna rimane sempre Ashley e il finale non è scontato …



© RIPRODUZIONE RISERVATA