Via col Vento/ Su Rete 4 il film cult con Vivian Leigh e Clark Gable

Via col Vento, film di Rete 4 diretto da Victor Fleming

Via col Vento trova spazio nel palinsesto di oggi, 25 dicembre, a partire dalle ore 20:30 su Rete 4. Si tratta di una pellicola che ha debuttato al cinema nell’anno 1939 e che appartiene ai generi drammatico, guerra, sentimentale e storico. Questo film è stato diretto da Victor Fleming mentre la sceneggiatura è stata scritta da Sidney Howard.

All’interno del cast del film ci sono alcuni volti storici di Hollywood come Clark Gable, Vivian Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Barbara O’Neil, George Reeves, Ann Rutherford, Hattie McDaniel e Victor Jory. Le musiche del film sono state realizzate da Max Steiner mentre la fotografia è stata curata da Ernest Haller.

Via col Vento, la trama del film: uno splendido amore

Via col Vento si divide in prima e seconda parte. Durante la prima parte, Rossella O’Hara è una donna che vive a Tara, in Georgia, nell’anno 1861, poco prima della guerra civile americana. Rossella è segretamente innamorata di Ashley, un ragazzo affascinante e di bell’aspetto. Tuttavia, Ashley è deciso a sposare Melania, la cugina di Rossella. Mentre sono ad una festa, Rossella tenta disperatamente di conquistare il ragazzo, confessando segretamente anche il suo amore. Tuttavia, Ashley ormai è deciso a sposare Melania e rifiuta nettamente la ragazza. Ad ogni modo, mentre si sta festeggiando, scoppia la guerra di secessione.

Tutti gli uomini decidono di arruolarsi e partire per fare il proprio dovere e difendere il territorio. Prima di questo evento comunque, Rossella riceve una proposta da parte di Carlo, il fratello minore di Melania e decide di accettarla. Rossella non ama davvero Carlo, ma lo sposa solo per fare un dispetto ad Ashley. Tra le mille peripezie dovute alla guerra e ai tempi difficili che comporta per Tara, Rossella scopre anche di essere diventata vedova a causa della morte del marito.

Tuttavia, non si abbatte, ma si fa ancora più forza per affrontare le difficoltà che la vita gli mette davanti. Nella seconda parte invece, Rossella è diventata un capofamiglia a Tara, dirige tutto e tutti con austerità e violenza. La maggior parte si lamenta del lavoro che svolgono, ma la stessa Rossella dà l’esempio lavorando più di tutti. La donna comunque, ora vedova, dovrà fare i conti con il ritorno di Ashley dalla guerra. Allo stesso tempo, dovrà anche affrontare Rhett Butler, un uomo che ha un conto in sospeso con lei. Rossella alla fine dovrà scegliere quale amore seguire, se quello reale che il destino gli pone davanti oppure un’illusione che l’ha accompagnata per tuta la vita.

Video, il trailer del film "Via col Vento"





