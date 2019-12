Via col vento/ Trama del film “leggendario” in onda su Rete 4 la sera di Natale

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per la prima serata di questo mercoledì 25 dicembre 2019, a partire dalle ore 20:30, il celebre film Via col vento. La pellicola è stata realizzata nell’anno 1939 degli Stati Uniti d’America con soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da Margaret Mitchell, con la regia di Victor Fleming mentre l’adattamento della sceneggiatura è stata curata da Sydney Howard. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Max Steiner, i costumi indossati dai vari attori sul set cinematografico portano la firma di Walter Plunkett e nel cast sono presenti attori entrati di diritto nella leggenda del cinema tra cui Clarke Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Thomas Mitchell, Barbara O’Neill e Evelyn Keyes.

VIA COL VENTO, LA TRAMA

Via col vento è ambientato negli Stati Uniti d’America, nel periodo immediatamente precedente lo scoppio della terrificante guerra civile, ossia il 1861. In una piantagione di cotone in Georgia una donna di nome Rossella O’Hara vive insieme alla propria famiglia. La donna sta per vivere un dramma dal punto di vista sentimentale poiché Ashley, ossia l’uomo di cui è da sempre innamorata, sta per sposarsi con un’altra donna, sua cugina Melania. Per lei è una notizia terrificante anche se in realtà non si è mai fatta avanti con il suo amato, il quale ovviamente non è a conoscenza dei suoi sentimenti. A questo punto Rossella, il giorno in cui viene annunciato ufficialmente il fidanzamento tra il suo amato e la cugina, decise di farsi avanti. L’uomo, però, la respinge sostenendo che vi sia maggiore compatibilità di carattere con Melania. Per Rossella è una tremenda delusione d’amore, anche perché la sua dichiarazione privata viene ascoltata da un’altra persona il che la rende particolarmente nervosa. Le cose diventano ancora più complicate nel momento in cui arriva la tremenda notizia dello scoppio della guerra civile americana, con gli uomini chiamati ad arruolarsi. Rossella, così, deciderà di accettare la proposta di matrimonio di Carlo, il fratello di Ashley, convinta che questi possa permetterle di dimenticare per sempre la delusione d’amore appena provata. Tuttavia le sue speranze andranno deluse e nonostante il matrimonio consumato di tutta fretta prima della partenza dello stesso Carlo per la guerra civile vi saranno numerosi intrecci d’amore e guerra che renderanno la vicenda sempre più appassionante e suggestiva. Battuta d’obbligo: “Dopotutto, domani è un altro giorno”.

