Via Crucis 2020, Venerdì Santo/ Diretta video Papa Francesco: la Passione del Signore

Il Venerdì Santo è il giorno più triste dell’intera storia della cristianità: la Passione del Signore, il tradimento, il processo e la condanna alla morte, poi la Via Crucis verso il Calvario e l’ultimo respiro esalato dal Figlio di Dio. Eppure è anche il giorno in cui la Santa Chiesa preannuncia tutta la grandezza di quanto solo tre giorni dopo si manifesterà: la Resurrezione passa dalla morte in croce, la luce riemerge dalle tenebre per sconfiggere dolore, peccato e morte. In una Quaresima dominata dalla sofferenza per la pandemia da coronavirus, il Mistero della Pasqua che si avvicina rende questa Settimana Santa ancora più profonda e “radicale” del consueto: non solo un rito ma una presa di coscienza che l’unica vera speranza nella vita è che esista Qualcosa che possa vincere morte e dolore, altrimenti siamo condannati solo ad una vita di disperazione senza né un “durante” né un “dopo”.

La Santa Chiesa Cattolica nel Venerdì Santo celebra tanto la Passione del Signore quanto la Via Crucis con i due appuntamenti con Papa Francesco purtroppo rivoluzionati proprio a causa dei divieti per l’emergenza Covid-19: alle ore 18 è previsto all’interno della Basilica di San Pietro la celebrazione della Passione con l’Adorazione della Croce; alle 21 invece il Santo Padre terrà la Via Crucis del Venerdì Santo non più al Colosseo come da tradizione, bensì nella Piazza San Pietro deserta ribadendo quel senso di drammatica forza già visto nel momento di Preghiera Straordinaria contro il coronavirus dello scorso 27 marzo. Entrambi i momenti, come tutti quelli della Settimana Santa, sarà possibile seguirli in diretta tv (Rai 1 e Tv2000) e video streaming tramite il canale YouTube di Vatican News.

Qui il libretto della Via Crucis 2020 di Papa Francesco

VIA CRUCIS, SIGNIFICATO E MEDITAZIONI

La Via Crucis è letteralmente “la Via della Croce”, è quella via compiuta dal Signore davanti alle urla e agli scherni della folla che lo mandava a morte per aver semplicemente detto la Verità, ovvero che era Lui era il Figlio di Dio. In questo Venerdì Santo si fa dunque memoria di quella morte che ha segnato la storia, il tradimento e il dolore per quel “calice” che il Signore offre per la vita e la salvezza di tutti noi: 14 stazioni che ripercorrono nella Via Crucis di oggi il cammino del Cristo verso il Golgotha. Come si legge nelle meditazioni preparate per la Via Crucis 2020, «Accompagnare Cristo sulla Via della Croce, con la voce rauca della gente che abita il mondo delle carceri, è l’occasione per assistere al prodigioso duello tra la Vita e la Morte, scoprendo come i fili del bene si intreccino inevitabilmente con i fili del male. Contemplare il Calvario da dietro le sbarre è credere che un’intera vita si possa giocare in pochi istanti, com’è accaduto al buon ladrone».

Papa Francesco ha infatti scelto di affidare le mediazione della Via Crucis attraverso le 14 stazioni alla cappellania della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova, gestita da Don Marco Pozza. Esattamente come spiegava il Papa nel messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2020, «Tutto è possibile a chi crede, perché anche nel buio delle carceri risuona l’annuncio pieno di speranza: «Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37). Se qualcuno gli stringerà la mano, l’uomo che è stato capace del crimine più orrendo potrà essere il protagonista della risurrezione più inattesa. Certi che anche quando il male e la sofferenza vengono narrati si può lasciare spazio alla redenzione, riconoscendo in mezzo al male il dinamismo del bene e dargli spazio».

Qui le meditazioni per la Via Crucis 2020

VENERDÌ SANTO, IL RITO DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

Il momento straordinario della Via Crucis nella Piazza San Pietro deserta (per via dei divieti post-coronavirus) sarà però preceduto dalla tradizionale celebrazione della Passione del Signore all’interno della Basilicata della Cristianità: si tratta del primo gesto del Venerdì Santo, che poi culminerà con la Via Crucis di stasera appena fuori da San Pietro con Papa Francesco da solo insieme alla Croce, proprio come la “solitudine” del Cristo nell’avvicinarsi alla Passione. Come di consueto il Santo Padre si prostrerà a terra, in preghiera diversi minuti davanti alla Croce, avvolto nei paramenti liturgici rossi.

A seguire la Liturgia della Parola con i Vangeli della Passione e il momento dell’Omelia che come da tradizione non sarà tenuto da Papa Francesco: sarà il predicatore della Casa Pontificia, il cappuccino padre Raniero Cantalamessa a tenere il breve momento di omelia prima di concludere la celebrazione delle ore 18. Dalle 21 poi comincerà la diretta della Via Crucis, seguibile dai fedeli solo in tv e video streaming: come ha ribadito nei messaggi della Settimana Santa il Pontefice, «In Gesù risorto, la vita ha vinto la morte. Questa fede pasquale nutre la nostra speranza. È la speranza di un tempo migliore, in cui essere migliori noi, finalmente liberati dal male e da questa pandemia. È una speranza: la speranza non delude, non è un’ullusione, è una speranza».





