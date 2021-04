Via Crucis 2021, diretta video Venerdì Santo/ Papa Francesco celebra Passione di Gesù

VIA CRUCIS DEL VENERDÌ SANTO, COME SEGUIRE IN DIRETTA LA CELEBRAZIONE DI PAPA FRANCESCO

Dalla tristezza della Via Crucis e Passione alla gioia della Resurrezione: il Venerdì Santo rappresenta forse più di tutte le feste della Chiesa Cattolica quella più umana e “fragile” possibile. È il giorno in cui Gesù soffre i patimenti del corpo e dell’anima e si offre come Agnello sacrificale per salvare l’umanità dal male, dal peccato e in ultima istanza dalla morte. Eppure è proprio dal Calvario della Via della Croce che il Signore annuncia la grandezza di quanto solo Domenica verrà ricordato e riaffermato: Dio ha mandato il Figlio suo Unigenito per testimoniare la grandezza del Paradiso e la vittoria eterna sulla morte, il tutto tramite la Resurrezione di corpo e anima in quel Santo Sepolcro lasciato vuoto. Una luce autentica che emerge dalle tenebre del sottosuolo, dalla tristezza per una condizione umana che sembra “fregata” per sempre da dolore, morte e in questi ultimi 12 mesi anche dalla “croce” di pandemia e lockdown: la Chiesa ha “qualcosa” da dire – anzi, ha Qualcuno da annunciare – che anche nella Via Crucis più dolorosa possa riaffermare la presenza del Bene e di quel “centuplo quaggiù” che salvi il cuore tormentato dell’uomo.

VERSO PASQUA/ Quella Via Crucis che ricorda la festa della Resurrezione

Anche per questa Pasqua 2021, Papa Francesco e il Vaticano hanno preparato i due consueti riti del Venerdì Santo con limitazione della presenza di popolo (un passo avanti rispetto al totale “lockdown” imposto dalle regole del Governo lo scorso anno). Alle ore 18 è previsto all’interno della Basilica di San Pietro la celebrazione della Passione con l’Adorazione della Croce; alle 21 invece il Santo Padre terrà la Via Crucis del Venerdì Santo non più al Colosseo come da tradizione, bensì nella Piazza San Pietro semi-deserta e sul Sagrato della Basilica vaticana. Entrambi i momenti, come tutti quelli della Settimana Santa, sarà possibile seguirli in diretta tv (Rai 1 e Tv2000) e video streaming tramite il canale YouTube di Vatican News.

LETTURE/ Da Masbedo a Kjartansson, in tempo di Covid l’arte è un "rito" per tutti

MEDITAZIONI VIA CRUCIS 2021

In questa Pasqua 2021 Papa Francesco ha affidato la preparazione delle meditazioni per la Via Crucis del Venerdì Santo al Gruppo Scout Agesci “Foligno I” (Umbria) e alla Parrocchia romana Santi Martiri di Uganda. Come ha già spiegato la Sala Stampa Vaticana, le immagini che accompagneranno le diverse Stazioni saranno disegni realizzati da bambini e ragazzi della Casa Famiglia “Mater Divini Amoris” e della Casa Famiglia “Tetto Casal Fattoria”. A differenza della Via Crucis 2020 dove a scrivere meditazioni e condurre il rito del Venerdì Santo erano stati i carcerati di Padova, accompagnati da Don Marco Pozza, quest’anno la scelta della Santa Sede è stata quella di indagare pensieri, gioie, domande e dolori dei più piccoli, tra i principali protagonisti in “negativo” di una pandemia che li ha costretti quasi sempre chiusi in casa. Le loro croci non sono meno “importanti” degli adulti, ne sono una rappresentazione dal medesimo sforzo e dolore, con però in più un indomito istinto a domandare aiuto e “liberazione” da quel buio sperimentato: «diventerete come bambini o non entrerete mai nel Regno di Dio», ammoniva Gesù ai suoi discepoli e con questo spirito il Papa ha scelto di affidare proprio al loro il percorso della Via Crucis (qui il libretto della celebrazione).

LETTURE/ Pertosa, vedere la Passione con gli occhi di chi c’era

Le loro croci sono «la paura del buio, della solitudine e dell’abbandono, anche a causa della pandemia, l’esperienza dei propri limiti, delle prese in giro da parte degli altri, il sentirsi più poveri rispetto ai coetanei, il dispiacere per i litigi in famiglia di mamma e papà». Saranno in 15 oggi in San Pietro a portare fiaccole, la croce e leggere le meditazioni preparata a rappresentanza dei circa 500: «E’ stato un lavoro dei singoli, che con i catechisti abbiamo raccolto cercando di mantenere la riservatezza sulla destinazione finale. Dai loro brevi testi e dai disegni, spesso, commentati, e da altri brevi discorsi, abbiamo cercato di interpretare il loro stato d’animo, in questo tempo, di fronte alla Via Crucis, di fronte al mistero della passione di Gesù», ha spiegato a Vatican News Don Luigi, referente del Vicariato di Roma della pastorale.

VENERDÌ SANTO, LA PASSIONE DEL SIGNORE

La Via Crucis è letteralmente “la Via della Croce”, ovvero quella via compiuta da Gesù davanti alle urla e agli scherni della folla che lo mandava a morte per aver semplicemente detto la Verità, ovvero che era Lui era il Figlio di Dio e che era lì per sconfiggere la morte e il pregiudizio dei “sapienti”. Prima della “croce” però la Chiesa da tradizione celebra il rito della Passione (qui il libretto della celebrazione), con Papa Francesco che rimarrà in silenzio davanti a quella Croce esattamente in “memoria” della solitudine di Cristo nell’avviarsi alla Passione dopo l’ultima cena. Il Santo Padre si prostrerà a terra, in preghiera diversi minuti davanti alla Croce, avvolto nei paramenti liturgici rossi: a seguire la Liturgia della Parola con i Vangeli della Passione e il momento dell’Omelia che come da tradizione non sarà tenuto da Bergoglio. Come lo scorso anno, sarà il predicatore della Casa Pontificia – il cappuccino padre Raniero Cantalamessa – a tenere il breve momento di omelia prima di concludere la celebrazione delle ore 18. La Settimana Santa si concluderà poi nella giornata di domani con la Veglia delle ore 19.30 con Papa Francesco sempre in Basilica vaticana e poi domenica con la Santa Messa del giorno alle ore 10, seguita dal messaggio Urbi et Orbi delle ore 12.

SEGUI LA VIA CRUCIS 2021 IN DIRETTA STREAMING VIDEO





© RIPRODUZIONE RISERVATA