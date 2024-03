Via Crucis 2024 Venerdì Santo, diretta streaming video/ Papa Francesco al Colosseo: orario e programma

VENERDÌ SANTO CON PAPA FRANCESCO: LA PASSIONE DI GESÙ E LA VIA CRUCIS 2024 AL COLOSSEO, INFO DIRETTA STREAMING VIDEO

Salvo cambiamenti di programma in extremis, Papa Francesco dovrebbe presenziare di persona alla Via Crucis del Venerdì Santo 2024, come sempre nella suggestiva cornice del Colosseo a Roma: nel pieno del Triduo Pasquale, la giornata di oggi 29 marzo 2024 concentra l’attenzione sulla Passione e morte in croce di Gesù due millenni fa. Con la Via Crucis e le stazioni di sofferenza del Signore, tutti i cristiani fanno memoria viva del dolore per il tanto male esistente nel mondo; ma è allo stesso tempo anche la celebrazione del Figlio di Dio che si annulla fino alla morte in croce per salvare l’umanità concedendo una piena vita eterna non più come “promessa futura” ma come “anticipo” del “centuplo” già in questa esistenza.

Il fitto programma che attende oggi Papa Francesco scatta alle ore 17 con la celebrazione della Passione del Signore all’interno della Cappella Papale in San Pietro (qui il libretto della celebrazione): dopo un breve messaggio che il Santo Padre leggerà durante il rito, l’appuntamento centrale di questo Venerdì Santo 2024 resta la Via Crucis al Colosseo alle 21.15 con le 14 stazioni di “memoria viva” della Passione e morte di Gesù. Al termine della celebrazione, viene rivolta la parola ai fedeli e dopo l’impartire della Benedizione Apostolica solenne, viene proclamato il silenzio per l’intera Chiesa mondiale in vista della Veglia della notte di Pasqua: sabato sera in Vaticano Papa Francesco procederà con il tradizionale annuncio della Resurrezione del Cristo, momento più alto della Settimana Santa e per l’intera fede cristiana. Sarà possibile seguire anche questi appuntamenti con Papa Francesco per il Venerdì Santo con la diretta tv su Rai 1 e Tv2000 e la diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News (il video a fondo pagina, ndr).

STAZIONI VIA CRUCIS 2024 E LIBRETTO MEDITAZIONI DI PAPA FRANCESCO: LE ANTICIPAZIONI

Mentre lo scorso anno Papa Francesco, uscendo da un lungo ricovero al Gemelli, preferì non partecipare direttamente alla Via Crucis al Colosseo, per il Venerdì Santo 2024 – salvo sorprese – il Santo Padre procederà con la presenza fisica sul Palatino a seguire le 14 stazioni. Anche per un motivo in più di novità in quella del 2024 rispetto alle Via Crucis dei precedenti 11 anni di Pontificato: per le meditazioni nel libretto della Via Crucis 2024, Papa Francesco ha deciso di scrivere di suo pugno i testi e le riflessioni in merito alla Passione del Signore sotto la croce. “In preghiera con Gesù sulla via della Croce” è il tema scelto dal Santo Padre per le meditazioni che accompagneranno le 14 stazioni in memoria del percorso di Gesù verso il Golgota: sottolineando la centralità dell’Anno della Preghiera in preparazione al Giubileo 2025, il Pontefice ha scelto di privilegiare quest’anno non più la sola attualità.

Sarà un atto di un atto di meditazione e spiritualità, «con Gesù al centro. Lui che fa il cammino della Croce e ci si mette in cammino con Lui. È tutto molto incentrato su quello che Gesù e vive in quel momento ed è chiaro che ci si allarga al tema della sofferenza», spiega il Vaticano. Meno attualità “diretta”, più riferimenti ampi che invitano alla riflessione davanti ad un mondo sempre più in guerra tra i popoli: i testi delle meditazioni scritti da Papa Francesco si possono trovare a questo indirizzo già dal mattino di oggi Venerdì Santo 2024. Queste invece le 14 stazioni raccontate dai Vangeli sulla Via Crucis che portava Gesù arrestato, dileggiato e torturato, fino al Golgotha dove poi sarà crocifisso: condannato a morte; caricato della croce; cade la prima volta; incontra la Madonna; aiutato da Simone di Cirene; Santa Veronica gli asciuga il volto; cade per la seconda volta; consola le donne di Gerusalemme; cade per la terza volta; spogliato delle vesti; inchiodato sulla croce; muore in croce; deposto dalla croce; deposto nel sepolcro.

LA PREGHIERA PER LA PACE A PASQUA 2024 ALLA VIA CRUCIS: LA LETTERA DI PAPA FRANCESCO ALLA TERRA SANTA

«La Pasqua, cuore della nostra fede, è ancora più significativa per voi che la celebrate nei Luoghi in cui il Signore è vissuto, morto e risorto: non solo la storia, ma neanche la geografia della salvezza esisterebbe senza la Terra che voi abitate da secoli, dove volete restare e dov’è bene che possiate restare. Grazie per la vostra testimonianza di fede, grazie per la carità che c’è tra di voi, grazie perché sapete sperare contro ogni speranza»: così Papa Francesco scrive nella recente lettera inviata ai cattolici di Terra Santa in vista della Via Crucis 2024 e della Santa Pasqua del Signore. Rinnovando il forte appello di pace, proprio guardando all’esempio della Resurrezione di Cristo, il Pontefice invoca la protezione della Beata Vergine Maria sull’intera Terra Santa: «Rinnovo l’invito a tutti i cristiani del mondo a farvi sentire il loro sostegno concreto e a pregare senza stancarsi, perché l’intera popolazione della vostra cara Terra sia finalmente nella pace».

Come poi ribadito nell’Udienza Generale della Settimana Santa 2024, Papa Francesco insiste sulla preghiera per la pace davanti ai troppi conflitti in corso, dall’Ucraina fino allo stesso Medio Oriente: «Che il Signore ci dia la pace nella martoriata Ucraina, che sta soffrendo tanto sotto i bombardamenti; anche in Israele e Palestina, che ci sia la pace nella Terra Santa. Che il Signore dia la pace a tutti, come dono della sua Pasqua!». Dalla celebrazione della Passione di Gesù in Vaticano fino alla Via Crucis 2024 presso il Colosseo, le meditazioni di Papa Francesco punteranno molto sulla pace reale incarnata dalla testimonianza di Cristo: nella speranza che le condizioni di salute – al momento considerate comunque buone dal team di medici al seguito del Papa – possano concedere la presenza sul palco per seguire personalmente le 14 stazioni della Via Crucis 2024 verso il compimento del destino cristiano.

