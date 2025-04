VIA CRUCIS 2025 AL COLOSSEO: LA PRIMA STAZIONE, CONDANNA DI GESU’

Va in onda su Raiuno la celebrazione del rito della Via Crucis, presieduta dal cardinale Baldassarre Reina, attuale Vicario del Papa per la Diocesi di Roma. Come previsto, Papa Francesco non prende parte al rito, a causa delle ormai note fragilità di salute. La Via Crucis rievoca le tappe della Passione di Gesù Cristo, suddivise in quindici stazioni.

LIBRETTO VIA CRUCIS 2025, TESTO INTEGRALE MEDITAZIONI PAPA FRANCESCO/ “La via di Gesù ridona gioia al mondo”

La prima stazione riguarda la condanna a morte di Gesù: dal processo alla scelta tra Gesù e Barabba, fino alla richiesta del popolo di crocifissione e alla decisione di Pilato di farlo flagellare e poi consegnarlo per essere crocifisso. Segue la seconda stazione della Via Crucis, in cui Gesù è caricato della croce. Qui comincia il suo percorso verso la condanna, consapevole e rassegnato al proprio tragico destino. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Perché Papa Francesco non fa la Via Crucis al Colosseo 2025/ Come sta: ecco chi lo sostituirà

IL COLOSSEO COME IL GOLGOTA: IL VENERDÌ SANTO CON LA PASSIONE E LA DIRETTA VIA CRUCIS IN STREAMING

Nello scenario frutto oggi di ammirazione e cultura, ma che richiama al terrore e alle carneficine del passato, si rinnova la tradizione della diretta Via Crucis al Colosseo nel centro storico di Roma: nel secondo giorno del Triduo Pasquale, il Venerdì Santo cattolico offre ai fedeli della comunità (e a tutti coloro che seguono in diretta video streaming mondiale) una duplice celebrazione in memoria della Passione e morte di Gesù di Nazareth.

Nonostante non sarà presente in carne e ossa Papa Francesco, la scelta del Santo Padre per i propri delegati nel celebrare il Venerdì Santo vede le celebrazioni dei cardinali Gugerotti e Reina. Dalla celebrazione della Passione del Signore fino alla Via Crucis 2025 in Colosseo, duemila anni dopo la salita al Golgota del Figlio di Dio avviene in uno scenario internazionale di guerre, tensioni e violenze. Il richiamo alla pace in Cristo, ribadita da Papa Francesco in questa Settimana Santa verso la Pasqua, sgorga anche nel buio più profondo della storia con la passione e morte in croce del Nazareno.

Card. Parolin: “pace non si impone, serve diplomazia”/ “Sforzo Trump merita attenzione: stop guerra Ucraina”

Gli appuntamenti previsti dal Vaticano, approvati da Papa Francesco, vedono in questo secondo giorno di Triduo Pasquale una prima celebrazione alle ore 17 in Basilica di San Pietro – con il cardinale Claudio Gugerotti (Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali) – per la Passione del Signore, mentre a seguire per le ore 21.15 è prevista la Via Crucis al Colosseo con il cardinale Baldassarre Reina, attuale Vicario del Papa per la Diocesi di Roma.

Con le meditazioni scritte di suo pugno da Papa Bergoglio, la Chiesa scandisce l’offerta della vita di Gesù per salvare l’intera umanità colpita e corrotta dal male e dal peccato, tanto all’epoca quanto oggi. È possibile seguire tutte le celebrazioni come sempre sui canali streaming di Vatican News, così come la Via Crucis andrà anche in diretta video su Rai 1 e streaming RaiPlay a partire dalle ore 21.

ANCHE QUEST’ANNO PAPA FRANCESCO NON SARÀ PRESENTE ALLA DIRETTA VIA CRUCIS 2025: ECCO COME STA (E CHI LO SOSTITUISCE)

Come avvenuto lo scorso anno, anche per la diretta Via Crucis 2025 al Colosseo non sarà purtroppo presente Papa Francesco e sempre per motivi di salute. Se però nel 2024 era stato scelto un approccio conservativo per permettere la celebrazione della Veglia di Pasqua, dopo il lungo ricovero e la convalescenza ancora in corso le condizioni di salute del Santo Padre non permettono un uso prolungato della voce, né tantomeno un’esposizione così lunga all’esterno (per di più la sera).

I miglioramenti della voce e i movimenti motori sono stati confermati anche dagli ultimi bollettini del Vaticano, così come la riduzione importante dell’ossigenoterapia dopo quasi due mesi ininterrotti per combattere le infezioni polmonari: resta però la cautela per una convalescenza arrivata a circa metà, con le sorprese di Papa Francesco che proseguono ogni settimana ma che comunque non rendono possibile la celebrazione in prima persona dei riti della Settimana Santa.

Il Papa vuole però rimanere accanto al popolo ristiano nel momento più importante della fede in Cristo come i giorni di Pasqua: ha scritto di proprio pugno le meditazioni delle 14 Stazioni della Via Crucis 2025, così come ha delegato direttamente i cardinali della Curia per le celebrazioni del Giovedì, Venerdì, Sabato Santo, così come la Santa Messa della Domenica di Pasqua. Per guidare le meditazioni e il percorso “ideale” al Golgota-Colosseo è stato scelto il cardinale Baldo Reina, già più volte scelto come sostituto nell’agenda di Papa Francesco fin dall’inizio del ricovero al Gemelli.

LA VIA DELLA CROCE IN 14 STAZIONI: IL SACRIFICIO DELLA VITA PER SALVARE L’UMANITÀ

«Nel guardare la tua croce capiamo che hai dato tutto per noi e noi ti dedichiamo questo tempo»: iniziavano così le meditazioni della Via Crucis dello scorso anno al Colosseo, preparate in quell’occasione da Papa Francesco con il titolo “In preghiera con Gesù sulla via della croce”. Anche per il 2025 la scelta del Santo Padre è stata quella di preparare direttamente lui l’intero scandire delle 14 stazioni complessive della faticosa via per la croce del Signore, in memoria dell’orrore vissuto duemila anni fa e prendendo spunto da una antologia dei suoi discorsi sulla Pasqua.

La pace, il dolore dell’umanità, le violenze contro la fede e in generale le ferite del mondo di oggi: questi i temi affrontati già lo scorso anno e che potrebbero tornare anche nelle meditazioni di questo Venerdì Santo 2025, con l’aggiunta probabile di alcuni passaggi sulla fragilità e debolezze umane per chi – come lui – è passato nel travaglio della malattia anche molto grave.

Come ebbe già a sottolineare nella chiusura delle 14 stazioni (che ricordano i passaggi di Cristo sulla via verso il Calvario e la Crocifissione) Papa Francesco lo scorso anno, una vera Pasqua ancora oggi è possibile solo ognuno in cuor suo riuscirà a donare qualcosa al prossimo, “imitando” il dono di Cristo della propria vita per salvare l’intera umanità, «perché la vita si trova quando si perde e si possiede quando si dona».

SEGUI QUI SOTTO LA DIRETTA VIA CRUCIS 2025 AL COLOSSEO