Via Crucis CL 2024 al Santuario di Caravaggio/ Venerdì Santo con ragazzi e adulti: orari e come partecipare

COMUNIONE E LIBERAZIONE, VIA CRUCIS DEL VENERDÌ SANTO, 29 MARZO 2024, AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO: COME PARTECIPARE, TUTTI GLI ORARI

Prosegue da oltre 40 anni la tradizione della Fraternità di Comunione e Liberazione (CL) di celebrare la Settimana Santa con la Via Crucis 2024 del Venerdì Santo presso il Santuario “Santa Maria della Fonte” a Caravaggio (Bergamo). Nel pomeriggio con i giovani, la sera con gli adulti, lo splendida Basilica minore situate nelle campagne bergamasche si prepara ad accogliere centinaia di fedeli nella cornice di riflessione e preghiera dovuti alla memoria della Passione e morte in croce di Gesù.

Il gesto della Via Crucis 2024 viene proposto dal Movimento di CL sia a ragazzi liceali che universitari nel pomeriggio, mentre è pensato per gli Adulti e i Giovani Lavoratori aderenti alla Fraternità nel percorso notturno: come già avvenuto lo scorso anno, non è prevista alcuna diretta video streaming, perciò la partecipazione alla Via Crucis di Caravaggio è prevista solo in presenza dei tesserini ricevuti durante l’iscrizione nei propri rispettivi gruppi di Fraternità. Dai tesserini ai libretti per seguire la Via Crucis sono stati consegnati dal segretario della propria comunità in CL nell’atto di iscrizione (chiusesi lo scorso 5 aprile, ndr). Come invece sottolinea il portale online del Santuario di Caravaggio, nella giornata di oggi Venerdì Santo 29 marzo 2024 «In alcuni momenti di questa giornata, per le Via Crucis dei gruppi di Comunione e Liberazione, la viabilità attorno al Santuario sarà limitata». Gli orari della Via Crucis previsti sono stati confermati anche dal calendario liturgico del Santuario: per i Ragazzi di CL la celebrazione è prevista dalle ore 9 fino alle 17.30; per gli Adulti e Giovani Lavoratori invece il gesto è previsto tra le ore 20 e le 21 sempre tra i viali attorno alla Basilica di Santa Maria della Fonte.

SANTUARIO DI CARAVAGGIO, LA STORIA DEL LEGAME CON CL DA OLTRE 40 ANNI E LA “CLASSICA” VIA CRUCIS…

Nel 2018 la Fraternità di CL ha celebrato i 40 anni dalla prima Via Crucis tenuta da Don Luigi Giussani con i gruppi di Gioventù Studentesca e Comunione e Liberazione: una storia di testimonianze, meditazioni, pellegrinaggi e preghiera “silenziosa” davanti all’incantevole mistero religioso del Santuario di Caravaggio. Come racconta Alberto Savorana nel libro-biografia “Vita di Don Giussani”, in un dialogo tra Don Giussani – geniale educatore e fondatore del Movimento di CL – e un giovane dell’epoca, dopo la Via Crucis dell’1 aprile 1983 proprio a Caravaggio, emerge la “forza dell’altro mondo” che regge e sostiene la fede degli uomini: «come faccio a restare così diritto e immobile per tutto il pomeriggio dietro alla croce? Non lo so… ma Dio mi ha dato una forza dell’altro mondo!».

In una delle meditazioni che vengono lette all’interno della Via Crucis di CL a Caravaggio ancora oggi, così il Servo di Dio Don Luigi Giussani rifletteva sul sacrificio unico di Gesù per amore dell’umanità: «La soglia della verità del sacrificio sta nella domanda: “Dio, affrettati in mio soccorso”. Il muoversi della pietra sulla tomba delle nostre azioni vuote incomincia qui. La Resurrezione incomincia da questo aspetto di infinita impotenza nostra che è la mendicanza, da questo supremo riconoscimento che Dio solo è potente, e di suprema gratitudine perché Egli, che ha iniziato la nostra esistenza, vuol portarla a compimento. Niente c’è di più espressivo della comunicabilità universale, cattolica, ecumenica, di un cuore reso nuovo dal “sì” a Cristo, da quella speranza in Lui per cui ognuno di noi quotidianamente riprende la ricerca, il desiderio, la domanda, il sacrificio della purità». Qui di seguito il post social con cui Comunione e Liberazione mette a disposizione il Libretto del Triduo di Pasqua con tutte le meditazioni, i testi e le preghiere che don Luigi Giussani ha indicato come aiuto a vivere i giorni della Pasqua.

Scarica il libretto con i testi e le preghiere che don Luigi #Giussani ha sempre indicato come aiuto a vivere il Triduo pasquale e la Pasqua













