VIA CRUCIS E UCRAINA/ Papa Francesco cerca la pace, non la vittoria di qualcuno

Udite, udite! Come fa Papa Francesco a chiedere di portare la croce durante la Via Crucis del Venerdì Santo a una ucraina e a una russa? Ma allora è proprio vero che lui (forse anche Lui) vuole la pace e non la vittoria?

Del resto, il protagonista della Via Crucis, da sempre, è Uno che era considerato un perdente. Uno che pretendeva di avere un esercito… di angeli. Uno che, sì, in fondo, ha anche vinto, ma solo ai supplementari. Qualcuno dice che, per la verità, aveva l’arbitro dalla sua parte.

Già prima, del resto, ma anche come se sapesse quello che è successo dopo, aveva detto: “Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano”. Per fortuna (si fa per dire) oggi sono pochi quelli che lo prendono sul serio. Oggi i sapienti e gli intelligenti, i dottori della legge (anche se con la elle minuscola) hanno capito e deciso che o stai coi russi o stai con gli ucraini! Non importa che questa guerra l’abbia organizzata uno, forse anche più di quell’uno, a cui non importa molto che a soffrire siano sia gli ucraini che i russi.

Russo, per molti, è diventato sinonimo di tedesco ai tempi della Seconda guerra mondiale. Del resto anche alle Paralimpiadi, applicando alla lettera lo spirito olimpico, hanno deciso che i disabili russi non potessero partecipare. Vuoi vedere che oltretutto avrebbero potuto anche vincere?

Certo, se nei sondaggi di opinione l’80% del popolo russo sta dalla parte di Putin, come del resto lo è stato in questi anni alle elezioni, significa che tutti i russi sono responsabili della guerra, come tutti gli ebrei sono responsabili della crocifissione di Gesù?

Già, Gesù. Dimenticavo questo protagonista della Via Crucis, quello stesso che morendo in quella posizione scomoda sulla croce, ha invocato: “Perdona, Padre, perché non sanno quello che fanno”.

Umilmente, come l’ultimo e il più indegno dei suoi seguaci mi associo. E se tra quelli che “non sanno” ci fossero anche altri, oltre ai russi?

— — — —

