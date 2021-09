Via dalla pazza folla/ Su Rai 3 il film di Thomas Vinterberg con Carey Mulligan

Via dalla pazza folla andrà in onda su Rai 3 nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 15.20, di oggi, 25 settembre. Si tratta di un film di genere drammatico, romantico, dell’anno 2015, con Thomas Vinterberg come regista, ovvero uno sceneggiatore e con volti noti come Carey Mulligan e Matthias Schoenaerts. È uscito al cinema il 17 settembre dello stesso anno ed è stato distribuito da 20th Century Fox. La scuola danese ci propone un altro pezzo di bravura di un autore nato grazie agli insegnamenti di Lars von Trier e maturato sviluppando uno stile proprio. Di recente l’abbiamo visto al cinema con lo splendido e commovente Un altro giro che ha raccolto davvero moltissimi consensi da parte soprattutto della critica.

Via dalla pazza folla, la trama del film

Via dalla pazza folla è ambientato in Inghilterra nell’epoca Vittoriana. Bathsebah, Carey Mulligan è una tipica ragazza di campagna che è stata cresciuta dagli zii ed eredita la fattoria dello zio morto. Questa è una donna indipendente economicamente e attira la curiosità di tre uomini, che desiderano sposarla. Uno è il pastore Gabriel, che perde le sue pecore in un incidente, riesce a lavorare proprio nella fattoria della ragazza. L’altro è William, ovvero un ricco single che abita vicino alla fattoria e tutti e due sono rifiutati dalla ragazza, la quale non si sente giusta per un matrimonio, proprio per il suo carattere deciso. L’unico uomo che l’incuriosisce è il soldato Frank, ma inizialmente sembra andare tutto bene e invece poi Bathsheba scoprirà il vero carattere di suo marito. Si tratta di un uomo antipatico e arrogante che usa i soldi della moglie. Il soldato poi incontra Fanny, che era la sua promessa sposa inizialmente e tutto cambia.

