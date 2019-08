Via dall’incubo/ Su Rai 3 il film con Jennifer Lopez (oggi, 26 agosto 2019)

Via dall’incubo andrà in onda in prima serata alle 21.20 su Rai 3 oggi lunedì 26 agosto. La pellicola di genere azione, thriller e drammatico è stata girata nel 2002. Il cast vanta nomi di spessore come Jennifer Lopez (Quel mostro di mia suocera, Anaconda, prima o poi mi sposo); Billy Campbell, Juliette Lewis, Janet Carroll, Noah Wyle, e Tessa Allen. Il regista è Michael Apted mentre la sceneggiatura è stata affidata a Nicholas Kazan le musiche invece sono di David Arnold.

Via dall’incubo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Via dall’incubo. Jennifer Lopez interpreta Slim, una dolce cameriera di una tavola calda. Un giorno, la donna viene aggredita e offesa sul lavoro da un cliente, in suo aiuto arriva Mitch un affascinante uomo d’affari con cui inizia una frequentazione. Tutto appare rose e fiori tanto che dopo qualche anno i due si sposano e nasce la piccola Graci. Slim però scopre ad un certo punto la vera natura di Mitch un uomo violento e maschilista che reputa Slim e Grace una sua proprietà. L’uomo picchia la donna e le impedisce di uscire, la moglie scopre inoltre di essere stata tradita per anni e non essersi mai accorta di nulla. Nel tentativo di scappare viene picchiata a sangue da Mitch che le impedisce di avere una vita o andarsene. Slim allora decide di chiedere aiuto al padre, disperata si reca dall’uomo con cui ha sempre avuto un rapporto difficile se non addirittura inesistente. Il padre mette Slim in contatto con un istruttore di arti marziali, Slim decide così di smettere di scappare e combattere apertamente l’uomo manipolatore che ha sposato per proteggere sè stessa e la piccola Grace. Quando si sente pronta inizia un violento scontro con l’uomo che vede perire quest’ultimo, Grace e Silm sono finalmente libere e felici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA