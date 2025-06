L'Inter perde uno dei suoi big, l'annuncio arriva direttamente con un messaggio WhatsApp, tifosi increduli

L’Inter tra Mondiale per Club e calciomercato: un addio eccellente potrebbe cambiare il volto del centrocampo di Chivu.

L’estate nerazzurra è iniziata con il piede sull’acceleratore, e non solo per le alte temperature. L’Inter è già dentro il vivo della competizione internazionale che più di tutte le altre rappresenta una vetrina globale: il Mondiale per Club, in corso negli Stati Uniti.

Calciomercato Genoa News/ All’ultimo salta l’arrivo di Toljan, Gronbaek idea sulla trequarti (18 giugno 2025)

Un banco di prova non soltanto tecnico, ma anche mentale. Perché affrontare le migliori squadre del mondo vuol dire confrontarsi con un livello diverso, e non è un caso che la dirigenza abbia voluto blindare la squadra prima ancora dell’inizio ufficiale della stagione.

Inter: il big è pronto alla partenza, l’annuncio su WhatsApp

La missione è chiara: consegnare a Cristian Chivu, promosso alla guida tecnica della prima squadra dopo l’addio di Inzaghi, una rosa competitiva in ogni reparto. Ecco perché, tra voli intercontinentali, allenamenti a porte chiuse e riunioni strategiche, il mercato non dorme mai. Dietro le quinte si muovono trattative, si valutano offerte, si soppesano proposte. Però, proprio mentre tutto sembrava orientato solo su possibili arrivi, è arrivata una notizia che ha spiazzato molti.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2025, CLASSIFICA/ Video streaming tv: inizia la 4^ tappa! (oggi 18 giugno)

La notizia non è ancora ufficiale, ma ha già fatto il giro dei media turchi. E riguarda un nome pesante, uno di quelli che in questi anni ha saputo guadagnarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico dell’Inter. Una figura a cui nessuno, fino a poche settimane fa, avrebbe davvero pensato come partente. E invece, le parole trapelate parlano chiaro.

Hakan Calhanoglu, arrivato a parametro zero nel 2021 dopo il clamoroso passaggio dal Milan, potrebbe dire addio all’Inter. Un colpo firmato Beppe Marotta, uno di quelli che cambiano gli equilibri senza muovere milioni. Con la maglia nerazzurra, Calhanoglu ha trovato la maturità definitiva: regista di pensiero e d’azione, leader silenzioso ma essenziale, uomo derby per eccellenza.

Calciomercato Inter News/ Bonny anche senza un addio, pure i cugini su un centrale del Parma (18 giugno 2025)

Però, qualcosa si è incrinato. Secondo quanto riportato da Serhat Akın, giornalista turco molto vicino al calciatore dell’Inter, sarebbe stato lo stesso Calhanoglu a confermare la sua volontà in un messaggio vocale su WhatsApp. Un passaggio quasi intimo, lontano dai comunicati ufficiali ma carico di significato. “Siamo in contatto con il Galatasaray. Il Galatasaray mi vuole e anch’io voglio il Galatasaray” avrebbe detto il giocatore, attualmente in ritiro e alle prese con alcune terapie.

Parole che non lasciano spazio a troppe interpretazioni. E che, se confermate, aprono un nuovo scenario nel mercato nerazzurro. Senza ombra di dubbio, la sua partenza obbligherebbe l’Inter a intervenire con urgenza per trovare un sostituto all’altezza. Ma forse, più di tutto, a preoccupare è il tempismo: perdere Calhanoglu proprio mentre Chivu sta cercando di costruire la nuova identità della squadra potrebbe rallentare il processo di crescita.

Al momento, da parte dell’Inter tutto tace. Nessuna smentita ufficiale, nessuna conferma. Solo un silenzio che pesa, e un file audio che rimbomba in rete. E mentre la squadra si prepara a scendere in campo per il Mondiale per Club, la sensazione è che, stavolta, il mercato possa davvero fare la differenza. Nel bene o nel male.