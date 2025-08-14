Dopo un anno segnato da flop di ascolti e sfide professionali, Amadeus sceglie una pausa all’estero con la moglie Giovanna per riflettere sul suo futuro

Un anno complicato, scandito da sfide professionali e da scelte importanti, sembra aver portato Amadeus a prendere una decisione significativa per il suo futuro. Dopo mesi intensi tra registrazioni e impegni televisivi, il celebre conduttore ha scelto di allontanarsi dall’Italia, almeno temporaneamente, per ritrovare serenità e ricaricare le proprie energie.

Le immagini pubblicate sui suoi profili social rivelano una pausa lontano dal caos televisivo: Amadeus, insieme alla moglie Giovanna, si gode il tempo libero tra le montagne austriache e le località svizzere. La coppia appare rilassata e sorridente, mostrando al pubblico una certa serenità. Un gesto che, più di mille parole, comunica il bisogno di staccare dalla pressione del lavoro e dai riflettori.

Non si tratta però di una semplice vacanza: il viaggio all’estero sembra preludere a un momento di riflessione importante. Gli ultimi mesi non sono stati facili per il conduttore, che, pur portando in onda programmi validi come il game show “The Cage – Prendi e Scatta”, non ha ottenuto i risultati di ascolto sperati. Tra nuovi format e iniziative sperimentali, Amadeus ha dovuto affrontare un confronto costante con i numeri, che in televisione pesano come macigni.

Un futuro professionale ancora in bilico

L’estate rappresenta un momento di bilancio, anche per Amadeus, il quale si trova ora a un bivio significativo: continuare la sua esperienza con il gruppo Discovery, che non ha fruttato gli esiti attesi, oppure guardare a nuovi orizzonti? Fonti vicine al conduttore segnalano che, pur mantenendo per l’autunno la conduzione di “The Cage – Prendi e Scatta” e de “La Corrida”, il contratto in scadenza a dicembre 2025 potrebbe non essere rinnovato.

Le opzioni sul tavolo sono due: un possibile ritorno alla Rai, dove gode di solidi rapporti con la dirigenza e un appoggio consolidato, oppure un passaggio a Mediaset, alla ricerca di nuove sfide e di format più in linea con il pubblico contemporaneo. In entrambi i casi, Amadeus sembra intenzionato a prendersi il tempo necessario per riflettere e ripartire con progetti più coerenti con le sue ambizioni e con le aspettative dei telespettatori.

Tra un bilancio professionale e l’altro, il conduttore non rinuncia al piacere della musica e degli incontri con amici e colleghi. Recentemente è stato immortalato in compagnia di Marco Mengoni nel backstage di un concerto a Milano, mentre non molto tempo prima aveva partecipato a un evento musicale con Lazza, scatenando simpatici siparietti sulle rispettive passioni calcistiche.

In attesa di capire quale direzione prenderà il conduttore, è ben chiaro a tutti che la scelta di trascorrere del tempo all’estero rappresenta un momento di respiro necessario. Per Amadeus, l’anno difficile non è stato solo una prova professionale, ma anche l’occasione per rivedere priorità, progetti e nuove opportunità in un panorama televisivo in continuo mutamento.