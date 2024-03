“Via gli Usa dal Niger come la Francia”/ Colonnello Amadou Abdramane: “Italia amica, ci sta aiutando”

È passata una settimana da quando il capo del Comando operativo del vertice interforze Francesco Paolo Figliuolo e del Segretario Generale della Farnesina Riccardo Guariglia hanno fatto visita in Niger, confermando l’impegno italiano nel Paese. L’incontro è avvenuto con il ministro della Difesa ed il ministro degli Esteri nigerini: Figliuolo ha confermato l’addestramento delle forze africane da parte del contingente italiano formato da 350 militari inquadrati nell’operazione Missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (Misin) attiva dal 2018.

Il Paese di recente ha chiuso ogni rapporto con gli Stati Uniti. Il portavoce dei militari al potere a Niamey, il colonnello Amadou Abdramane, sulle pagine de La Verità spiega il motivo della scelta dell’espulsione dei soldati Usa. “Non vogliamo che se ne vadano solo i militari, deve andarsene anche il personale civile perché questo è il volere del popolo nigerino. Gli Stati Uniti hanno offeso il nostro Paese facendo arrivare a Niamey una delegazione guidata dal vice-segretario di Stato per gli affari africani Molly Phee senza nessun invito ufficiale. Non hanno rispettato le regole della diplomazia e poi ci hanno minacciato di ritorsioni se non avessimo permesso agli americani di restare in Niger. Devono abbandonare subito la grande base aerea di Agadez e lasciare il nostro Paese” dice ancora.

Amadou Abdramane: “Soldati Usa non rispettano la volontà del popolo”

Amadou Abdramane, colonnello del Niger e portavoce dei militari, sulle pagine de La Verità spiega ancora: “La presenza dei militari americani non è utile al Niger e questa è la dimostrazione che non rispettano la volontà del nostro popolo. Tutti i soldati statunitensi da oggi sono presenti illegalmente sul nostro territorio, la collaborazione è finita e chiedo con forza che i 1.100 soldati di Washington lascino il paese. Abbiamo tollerato molte mancanze da parte degli Stati Uniti, ma i nostri sforzi sono stati inutili. La delegazione arrivata unilateralmente voleva far cambiare i piani del governo nigerino, ma noi siamo saldi nelle nostre scelte così come quando abbiamo cacciato i francesi”.

Situazione differente, invece, per l’Italia: “La delegazione italiana è stata accolta con grande piacere a Niamey perché i suoi soldati stanno lavorando egregiamente nell’addestramento del nostro esercito. L’Italia porta avanti diversi progetti di cooperazione che noi apprezziamo e che vogliamo confermare. Conosciamo bene la differenza fra la Francia e l’Italia e sappiamo che non tutti gli europei sono come i francesi che hanno sempre e soltanto sfruttato il Niger. Il governo nigerino è aperto ad incontrare chi rispetta il nostro popolo e chi capisce che il colonialismo ed il neo-colonialismo sono finiti”.











