Il quotidiano Il Tempo si è soffermato in questi giorni sul caso di Mohammad Hannoun, ritenuto vicino ad Hamas: politici al governo chiedono l'espulsione

I partiti politici del centrodestra, la maggioranza attualmente al governo, hanno chiesto l’espulsione dall’Italia di Mohammad Hannoun. La notizia è riportata in questi giorni dal quotidiano Il Tempo, riferendosi ad un simpatizzante di Hamas, secondo il Dipartimento del Tesoro americano, che avrebbe sovvenzionato i ribelli palestinesi con delle associazioni ritenute “finte caritatevoli”, precisa ancora il quotidiano diretto da Tommaso Cerno. Hannoun, dal suo canto, ha sempre rimandato al mittente ogni accusa, ma nel contempo ha sempre definito quella per Hamas una simpatia, non prendendo quindi le distanze.

Il Tempo sottolinea una certa “vicinanza” fra Hannoun e alcuni politici italiani, visto che lo stesso è stato fotografato nel tempo vicino alla Boldrini, ma anche all’ex M5S Di Battista, così come a Marco Furfaro del Partito Democratico, ma anche a Pedullà, pentastellato, o a Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra.

HANNOUN DEVE ESSERE ESPULSO DALL’ITALIA: LE SUE PAROLE CHOC

“Non hanno mai risposto alle decine e decine di domande che abbiamo posto” – scrive il giornale – in merito ai loro rapporti con quell’uomo che ha sempre elogiato gli attacchi del 7 ottobre 2023, durante i quali vennero massacrati migliaia di israeliani. L’ultima perla, sabato scorso, quando a una manifestazione di Milano Hannoun ha spiegato che “i collaborazionisti vanno uccisi”, riferendosi all’Occidente.

Esponenti di Fratelli d’Italia sottolineano come Hannoun fosse già stato “denunciato” dal partito della premier per l’apologia folle del 7 ottobre, di modo da fermare “questi deliri”, ma al momento lo stesso resta ancora in Italia. Il Tempo ricorda gli incontri fra lo stesso e il defunto leader di Hamas, ma anche “il silenzio che regna sovrano” nell’opposizione. L’Italia, in questa lotta per l’espulsione, ha trovato anche un alleato per certi versi inatteso come la Francia, e precisamente il capo degli imam d’Oltralpe Hassen Chalghoumi, secondo cui lo stesso Hannoun “non può restare in Italia” e dovrebbe “essere espulso immediatamente”.

HANNOUN DEVE ESSERE ESPULSO DALL’ITALIA: “VA A DISCAPITO DEI MUSULMANI”

Per l’imam di Francia le persone che sostengono Hamas non devono trovare spazio nel nostro continente, andando a discapito dell’intera comunità musulmana “che non si riconosce in certi soggetti”, i quali fomentano solamente odio e antisemitismo. Per l’imam l’Italia deve adottare una posizione ferma contro il radicalismo islamico, definendo invece il silenzio della sinistra come “sconcertante”, in quanto non vuole prendere le distanze da Hamas. Solo con l’espulsione di Hannoun, però, “può arrivare un forte segnale”, secondo Chalghoumi.

Quest’ultimo ha attaccato anche la Flotilla, la spedizione che ha tentato invano di portare aiuti umanitari a Gaza, sostenendo che non aveva “nulla di umanitario”: un gruppo di persone unite solamente “dall’odio per Israele” – ha proseguito l’imam di Francia – ma anche nei confronti degli ebrei e dell’antisemitismo “mascherato da solidarietà” per il popolo di Gaza. Secondo Chalghoumi, nella conclusione del suo discorso, la Flotilla ha tradito i valori della democrazia e della pace: “non si difende Gaza così”.