Trump sembra disposto a rinunciare ai dazi su alcuni beni alimentari per cercare di abbassare l'inflazione del carrello della spesa

Secondo alcuni dei principali media americani, tra cui Bloomberg e il New York Times, Trump ha deciso di eliminare i dazi sulle importazioni di alcune categorie di beni alimentari tra cui carne, pomodori, caffè e banane. La mossa è una risposta alle preoccupazioni delle famiglie americane per i “prezzi del carrello”.

Il tema è politico e deve essere inquadrato alla luce di quanto accaduto dopo il 2020. Gli americani hanno votato in massa Trump scaricando la vice di Biden, Kamala Harris, dopo un episodio inflattivo che non si vedeva da due generazioni e che ha mandato sulla luna anche i costi degli alimentari. È passato appena un anno dalle elezioni presidenziali, ma l’inquilino della Casa Bianca si deve già preoccupare delle elezioni di mid-term.

L’ultima cosa di cui avrebbe bisogno è un’altra fiammata dei prezzi. Questa volta sarebbe Trump a essere messo nel mirino perché la decisione di colpire con i dazi le importazioni è sicuramente inflattiva. Il Presidente americano sta combattendo da mesi una battaglia per costringere la Fed ad abbassare i tassi e ha varato un piano di tagli fiscali che incide sul deficit americano. Nessuna di queste politiche aiuta a contenere i prezzi. Le borse aggiornano nuovi massimi e i rialzi delle azioni contagiano più di un segmento dell’economia tra cui l’immobiliare.

È in questo contesto che per Trump diventa prioritario contenere i prezzi sacrificando anche una delle politiche simbolo della sua Amministrazione. C’è un problema contingente che si prova a risolvere cancellando i dazi e poi c’è quello strutturale che è molto più complicato da affrontare. Gli Stati Uniti dopo il 2020 hanno stimolato l’economia con politiche monetarie e fiscali espansive ben oltre la fine della crisi da lockdown. Questa scelta ha avuto conseguenze per il valore del dollaro e per i creditori degli Stati Uniti.

Una delle peggiori scelte di investimento degli ultimi anni è stata l’acquisto di obbligazioni governative americane nel 2020 e nel 2021. Chi ha comprato si è trovato con rendimenti di molto inferiori all’inflazione. In questa situazione si sono trovati molti dei partner commerciali americani che dopo aver venduto i loro beni hanno ricevuto dollari.

Trump può anche decidere di eliminare i dazi, ma ogni esportatore, a questo punto, si deve fare almeno due domande. La prima è che affidabilità abbia un cliente che compare e scompare senza preavviso per molti mesi. In questa situazione i produttori hanno ogni interesse a trovare clienti diversi oppure a ridurre la produzione adeguandola al nuovo contesto. Ogni impresa, infatti, deve ricalibrare i propri costi su un livello di produzione più basso rischiando, al limite, di perdere qualche esportazione addizionale piuttosto che di trovarsi con i magazzini pieni di beni invenduti.

Ci si deve poi chiedere fino a che punto abbia senso produrre per ricevere una moneta che perde valore perché chi la emette ha altre priorità rispetto a quella di difendere il suo potere d’acquisto.

Trump e la sua Amministrazione possono usare la leva dei dazi e della propria forza politica per imporre agli alleati e ai partner commerciali un equilibrio diverso. La fase che si apre, però, è molto lunga e difficile da gestire e il punto di caduta di questa sfida è esattamente sui prezzi. È un punto di caduta economico e politico come hanno dimostrato le elezioni presidenziali del 2024. Fare da soli è complicato se per completare la transizione a un nuovo equilibrio occorre una generazione.

