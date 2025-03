Si è aperta oggi – lunedì 31 marzo 2025 – la sesta edizione della Settimana dell’Astronomia organizzata (come sempre) da Fondazione Lombardia per l’Ambiente-FLA con la partecipazione dell’Associazione Euresis e dell’Osservatorio Astronomico di Brera, per la primissima volta approdata a Milano negli evocativi spazi dell’Acquario civico meneghino: l’evento durerà fino al 5 aprile e si accompagnerà anche alla mostra ‘Da zero a infinito‘; tutto incentrato attorno al tema – vero e proprio leitmotiv della sesta Settimana dell’Astronomia – del rapporto tra l’universo e la matematica che ci permette di capire come funziona.

Proprio oggi eravamo presenti all’evento di apertura della Settimana dell’Astronomia dove il presidente della Fondazione Lombardia per l’Ambiente Matteo Fumagalli ci ha ricordato che quella che ci attende sarà “una settimana molto intensa” con numerose iniziative già organizzate: centrali saranno “le visite aperte alle scuole al mattino e al pomeriggio a tutto il pubblico“, ma anche la possibilità unica di visitare “l’Osservatorio Astronomico di Merate” in una vero e proprio viaggio “divulgativo“; il tutto per scoprire il “complesso (..) tema [del] linguaggio universale della matematica ai fini dello studio dell’astronomia“.

Presente – ovviamente – all’evento di lancio della Settimana dell’Astronomia anche l’Assessore alla Cultura della città di Milano Tommaso Sacchi che ci ha parlato di quanto sia importante “concederci a fine giornata di guardare il cielo” per tenere sempre a mente quando siamo “piccoli” stimolando quel senso di fiducia “verso il futuro” e quella voglia “di conoscenza” fondamentali per la nostra vita: proprio questo – spiega ancora Sacchi – sarà “il tema di queste giornate, attraverso le testimonianze, gli sguardi [e] le proposte” degli esperti invitati che permetteranno proprio di “guardare al futuro con una fiducia e con un atteggiamento diversi“.

La Settimana dell’Astronomia di FLA: il focale tema della matematica per capire come funziona l’universo

Tra i grandi partecipanti della Settimana dell’Astronomia di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, poi, ci sono anche gli esperti ambientali di Arpa Lombardia che – ci ha ricordato la presidentessa Lucia Lo Palo – “crede molto nella formazione ambientale e nell’educazione” con un ideale formativo “a 360 gradi che impatta nella vita, nella cultura, nella conoscenza e soprattutto nella capacità (..) di rendere libere le persone” tipica della conoscenza: tutti temi cari all’evento milanese che “parla del linguaggio della matematica nell’universo” con la volontà di “insegnare ai ragazzi” come proteggere l’ecosistema nel quale viviamo.

Infine, l’ultima persona con cui abbiamo avuto modo di parlare oggi in apertura della Settimana dell’Astronomia è stata la professoressa del Politecnico di Milano Amelia Ercole Finzi che si è incentrata sulla mostra ‘Da zero a infinito’ per ricordare che “parla di spazio, di universo, ma soprattutto della matematica che consente di prevedere le cose che succedono nell’universo” con l’obiettivo focale di far capire “a ragazzini e ragazzine (..) che senza la matematica non si fa niente” dato che è lo stesso linguaggio “usato [dal] Padre Eterno nel costruire” tutto ciò che ci circonda.