Viadotto Cerrano A14, divieto di transito Tir/ Gip “Pile sprofondate di 7 centimetri”

Il divieto di transito ai Tir sul viadotto Cerrano è stato imposto perché le pile sono sprofondate di 7 centimetri. Lo spiega il giudice Fabrizio Ciccone nel provvedimento del 18 dicembre scorso con cui la circolazione dei mezzi viene limitata nel tratto tra Pescara Nord e Pineto. Nel documento si riportano le «allarmanti preoccupazioni» degli ispettori del Ministero circa le «precarie condizioni di sicurezza» del ponte dell’A14. Si sottolinea pure che «le stampelle con cui è stato costruito il viadotto hanno subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte, in corrispondenza della mezzeria, schiacciate l’una sull’altra». Inoltre, in «corrispondenza delle pile sono presenti degli spostamenti in profondità dell’ordine di sette centimetri». Il giudice fa riferimento ad una nota che l’Ufficio ispettivo territoriale di Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva mandato alla Direzione VII Tronco di Autostrade per l’Italia, in cui si segnala «la presenza di un fenomeno di gravitazione che interessa i pendii in cui è ubicato il viadotto», cioè un movimento franoso.

VIADOTTO CERRANO A14, “PILE SPROFONDATE DI 7 CENTIMETRI”

Nel documento in questione è scritto anche che la società Autostrade «non ha fornito valutazioni documentate e rassicuranti» riguardo il «raggiungimento di adeguati standard di sicurezza». Per questo si è resa necessaria la restrizione, cioè il divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 35 quintali in entrambe le carreggiate. E sarà in vigore «fino a quando non sarà dimostrata l’ottemperanza al raggiungimento degli standard normativi». Il gip scrive poi che i primi sopralluoghi del Mit risalgono al 2018. Già in quell’occasione veniva accertata la criticità del viadotto Cerrano. Il giudice fa riferimento poi ad «ammaloramenti avanzati», cioè «ossidazione delle parti metalliche e deformazione di singoli componenti delle cerniere di taglio». Il progetto di risanamento presentato da Autostrade manca poi di un’autorizzazione sismica, quindi «gli interventi provvisionali ipotizzati dalla società concessionaria [..], non possono ritenersi adeguati almeno sino a quando non sarà acquisito il richiamato parere antisismico».

