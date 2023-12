Viaggi Capodanno 2024/ Dove andare, le mete preferite: grandi festeggiamenti nelle capitali d’Europa

Il periodo di Capodanno è sempre tra i più apprezzati per i viaggi, anche nel 2023. Sebbene i costi dei mezzi di trasporto siano diventati più proibitivi in questi mesi, in molti non rinunciano in alcun modo ad allontanarsi da casa per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Le mete possono variare notevolmente in base ai gusti e alle preferenze personali di ciascuno, ma è innegabile che i viaggiatori più fedeli abbiano dei veri e propri must have.

Ci sono, infatti, delle città in cui i festeggiamenti sono notevoli, per cui partecipare è un’esperienza unica. Le capitali europee sono sicuramente tra queste. In molti tra gli italiani le scelgono proprio perché permettono di vivere un Capodanno diverso ma senza allontanarsi eccessivamente dal nostro Paese. A Londra, per l’ultimo dell’anno, il cielo sopra il Tamigi si illumina con un magnifico spettacolo pirotecnico e la celebrazione è accompagnata da musica e intrattenimento lungo le rive del fiume. A Berlino invece si festeggia a Porta di Brandeburgo con concerti dal vivo, spettacoli di luci e fuochi d’artificio. Anche Parigi, soprannominata la città delle luci, è famosa per i suoi fuochi d’artificio sulla Torre Eiffel e le celebrazioni in strada lungo la Senna. Infine, Amsterdam offre una varietà di feste e spettacoli.

Viaggi Capodanno 2024: le mete più lontane per chi non si accontenta

Per chi non si accontenta dei tradizionali viaggi di Capodanno 2023 nelle capitali europee, invece, ci sono delle mete irresistibili, anche se costose e lontane. Una è sicuramente Sydney, che è una delle prime città a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con uno spettacolare spettacolo di fuochi d’artificio sopra l’Iconic Sydney Harbour Bridge e l’Opera House. Un’esperienza indimenticabile è quella di spostarsi da un emisfero all’altro per celebrare due volte la medesima ricorrenza. L’ultimo Paese ad accogliere il 2024 sono le Howland Island, che però sono deserte. Per fare ciò, dunque, è possibile andare piuttosto alle Hawaii.

Se ti accontenti però di “un solo” Capodanno ma vuoi festeggiare in grande, un’opzione che non può non essere proposta sono gli Stati Uniti. La piazza di Times Square a New York ospita ad esempio una delle più grandi feste al mondo, con il famoso calo della palla di cristallo.











