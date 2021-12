Viaggi dall’estero all’Italia, cambiano le regole/ Quarantena o tampone, l’ordinanza

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che regola gli arrivi in Italia dai Paesi dell’Unione Europea. Nel tentativo di scongiurare nuovi casi di Covid-19 importati da altri paesi attraverso i turisti, il Ministero della Salute si è cautelato varando una nuova misura che entrerà sin da subito in vigore per tutti coloro che hanno intenzione di giungere nel nostro paese. L’ordinanza, firmata da Speranza d’accordo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha validità fino al prossimo 31 gennaio 2022.

Secondo quanto contenuto nell’ordinanza tutti coloro che arriveranno in Italia da uno stato europeo dovranno sottoporsi a quarantena o a tampone. Come fare per decidere quale delle due? Semplicemente dallo status vaccinale di chi arriva nel suolo italiano. Per chi è vaccinato dovrà essere effettuato un tampone, anche rapido, e nel caso di esito negativo si potrà circolare liberamente. Per chi non è vaccinato e proviene dai paesi Ue scatta la quarantena obbligatoria di cinque giorni, mentre per chi viene dagli Stati extraeuropei la quarantena resta di dieci giorni.

Viaggi dall’estero all’Italia, cambiano le regole

Le nuove regole per i viaggi dall’estero all’Italia sono state necessarie per cercare di arginare sempre più il rischio di nuovo contagi nel nostro Paese. Nelle ultime settimane, anche a causa di nuovi casi di variante Omicron, il numero dei positivi in Italia è cresciuto e soltanto grazie alla vaccinazione di milioni di italiani si è evitato il peggio. Ma con 6 milioni di non vaccinati presenti lungo lo stivale una nuova ondata potrebbe avere risvolti tragici.

Il provvedimento firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza in accordo col ministro degli Esteri Luigi Di Maio è ulteriore provvedimento volto a creare un “filtro” nell’arrivo del virus e di nuove varianti in Italia. Speranza, commentando la misura appena firmata, ha dichiarato: “Stiamo vivendo un momento cruciale della storia del Servizio sanitario nazionale”.

