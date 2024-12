A pochissime ore di distanza dalla notte di San Silvestro qualcuno tra voi potrebbe essere ancora indeciso sui viaggi di Capodanno 2025 e – nella speranza di fare una cosa gradita – eccoci tra queste righe a consigliarvi alcune delle migliori e più apprezzate mete che vi permetteranno di trascorrere un 31 di dicembre diverso dal solito nel centro di un qualche evento o concerto che vi farà accogliere l’anno nuovo in un modo del tutto originale: come sempre vi diciamo in questi casi, le possibilità per i viaggi di Capodanno 2025 sono pressoché infinite e vi permetteranno sia di trovare qualche destinazione da sogno nel nostro bel paese, sia in tutta Europa.

Dieta di Capodanno 2025/ Idee e ricette per un cenone light senza rinunciare alla tradizione

Partendo proprio dall’Italia, per i vostri viaggi di Capodanno 2025 vi ricordiamo tutti i più importanti concerti già organizzati lungo il nostro ‘stivale’: famosissimo – tra i tanti – il concertone che si tiene a Roma nella splendida cornice del Circo Massimo ospitando alcuni tra i più importanti ed influenti artisti del panorama musicale italiano, con il classico brindisi di mezzanotte e una vera e propria discoteca a cielo aperto che proseguirà fino alle 2 di notte; ma (decisamente più economico della Roma ormai nel pieno del Giubileo) anche a Torino nella notte di San Silvestro si terrà il tradizionale concerto gratuito in Piazza Castello.

Auguri buon anno e Capodanno 2025/ Frasi, citazioni, immagini e foto per i messaggi del 31 dicembre

Similmente, tra i viaggi di Capodanno 2025 non possiamo non ricordarvi che nella splendida Napoli al concerto in Piazza del Plebiscito seguiranno i sempre spettacoli fuochi d’artificio sul lungomare di via Caracciolo, accompagnati da un clima conviviale che difficilmente troverete altrove e dalle bancarelle del buonissimo street food partenopeo; così come – ed è l’ultima meta italiana che vi vogliamo lasciare – a Bologna la mezzanotte di San Silvestro sarà accompagnata dal tradizionale Rogo del Vecchione in Piazza Maggiore.

Viaggi di Capodanno 2025: le feste più attese e partecipate d’Europa

Lasciandoci la nostra bella Italia alle spalle (ed evitandovi le destinazioni estere dato che è ormai troppo tardi per organizzarvi, ma sappiate che New York in questo periodo dell’anno è unica), una piccola digressione per i vostri viaggi di Capodanno 2025 non possiamo che dedicarla anche ad alcune mete europee che accoglieranno diverse famosissime feste invidiate in tutto il mondo partendo – quasi naturalmente – dalla bellissima Parigi che ospiterà una festa diffusa per tutta la città con gli Champs Elysées addobbati a festa e i tradizionali fuochi che ogni anno vengono esplosi dalla sommità dell’Arco di Trionfo seguiti da un lungo dj set.

IMMAGINI E FRASI AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025/ "Matite appuntite e pagine frizzanti…"

Apprezzatissima – per i viaggi di Capodanno 2025 – anche Berlino che accoglie migliaia e migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo per partecipare all’enorme festival di musica elettronica chiamato Odysee alla Porta di Brandeburgo; mentre Vienna si rivela una meta adatta anche a chi cerca un po’ più di tranquillità (e non apprezza la musica elettronica) con diversi spettacoli al Ring e il brindisi di mezzanotte al Rathaus. Immancabile – poi – anche una citazione a Londra con i suoi meravigliosi fuochi d’artificio sul Tamigi; ed un’ultima a Budapest che ospita uno dei party diffusi più grandi al mondo tra le vie dalla città.