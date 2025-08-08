Viaggi di nozze è la commedia cult di Carlo Verdone che ci ha regalato personaggi memorabili. Con Claudia Gerini, Veronica Pivetti e Cinzia Mascoli

Viaggi di nozze, film di Carlo Verdone su Rete 4.

Venerdì 8 agosto 2025, a partire dalle 21:25, Rete 4 trasmetterà in prima serata Viaggi di nozze. Girato nel 1995, questo lungometraggio esilarante nasce dalla mente di Carlo Verdone, regista e attore protagonista. Prodotto da Vittorio Cecchi Gori e considerato un pilastro del cinema italiano, il film contribuì a consacrare Verdone, che nella sua carriera sarà premiato con ben cinque David di Donatello.

Il cast Viaggi di nozze è ampio e variegato, noto al pubblico dello spettacolo: Claudia Gerini, Veronica Pivetti, Cinzia Mascoli, Manuela Arcuri, Adriana Volpe, Paolo Conticini e, infine, un giovanissimo Wladimiro Falcone, oggi noto per la sua carriera sportiva di portiere e capitano dell’U.S. Lecce.

Trama del film Viaggi di nozze: un Verdone triplicato

Viaggi di nozze narra le tragicomiche disavventure di tre coppie di sposini, pronti a vivere un viaggio di benvenuto nuziale perlomeno atipico. La storia si apre con Giovannino e Valeriana, due ragazzi che, dopo un lungo fidanzamento, si sposano. Tuttavia, tra una celebrazione interminabile e problemi familiari imprevisti (compresa la noncuranza del badante di suo padre e il tentativo di suicidio della sorella di lei), la coppia è costretta a rimandare il viaggio di nozze. La loro avventura non è una fuga romantica, bensì un pellegrinaggio di responsabilità ed emergenza.

Nel secondo episodio, Raniero, un medico stacanovista che non riesce a rilassarsi, porta la fragile Fosca in una vacanza snervante. L’uomo ha pianificato minuziosamente ogni singolo dettaglio per ricreare la luna di miele vissuta con la moglie defunta, Scilla, così Fosca si sente in tutto e per tutto un fantasma della passata relazione. Stress, ossessioni e la continua idealizzazione dell’ex rendono impossibile il viaggio per la giovane sposa.

Infine, Jessica e Ivano, una coppia stravagante e ridicola, vivono il loro viaggio tra eccessi e provocazioni. Dopo giorni di confronti, si ritrovano svuotati e senza stimoli; così decidono di “riconquistarsi” fingendo di non conoscersi: il loro progetto fa naufragio, disvelando il vuoto dietro la passione. Tre storie diverse, ma legate dal filo comico della visione cinica del matrimonio verdoniano.

