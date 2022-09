Viaggi di nozze/ Su Rete 4 il film di e con Carlo Verdone

Viaggi di nozze, film in onda su Rete 4

Viaggi di nozze va in onda oggi, sabato 3 settembre 2022, su Rete 4 a partire dalle 21.25. Si tratta di una commedia italiana del 1995 distribuita e prodotta da Warner Bros Pictures. La sceneggiatura è di Leo Benvenuti, Pietro De Bernardi e Carlo Verdone che ha curato anche la regia. Carlo Verdone debutta al cinema nel 1980 con Un sacco bello grazie all’aiuto di Sergio Leone che in veste di produttore lo affianca anche nella realizzazione di Bianco, rosso e Verdone.

7 CHILI IN 7 GIORNI/ La commedia cult con Renato Pozzetto e Carlo Verdone

Nel corso della sua carriera ha collaborato con attori di un certo spessore come Alberto Sordi che lo ha diretto in In viaggio con papà, mentre Sordi è stato diretto dal suo pupillo in Troppo forte. Fino a oggi Carlo Verdone ha vinto 7 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento e ottenuto 25 nomination.

Nel 2021 ha realizzato una serie tv Vita da Carlo dove ha coperto il ruolo di regista, attore, sceneggiatore e autore del soggetto. In Viaggi di nozze è affiancato da due importanti attrici: Veronica Pivetti e Claudia Gerini. Nel 2017 ha interpretato la serie Suburra. Nel 2018 ha vinto 1 David di Donatello e 1 Premio Nastri d’Argento come migliore attrice non protagonista per Amore e malavita. Nel cast troviamo anche Claudia Mascoli, Manuela Arcuri e Mario Granato.

Claudia Gerini/ "Indifferenza e disconnessione, viviamo tramonto di una una civiltà"

Viaggi di nozze, la trama del film

Viaggi di nozze racconta diverse storie che vede protagonisti coppie di novelli sposi. Carlo Verdone interpreta differenti personaggi, le coppie in questione sono tre, le loro vicende partono dal giorno del matrimonio al viaggio di nozze. La prima storia riguarda Giovannino e Valeriana.

Dopo anni di fidanzamento finalmente la coppia decide di convolare a nozze. Il primo impedimento lo trovano in chiesa quando il prete logorroico non mette fine alla messa. I due finalmente si imbarcano per iniziare la crociera, ma un imprevisto mette in discussione la partenza. Il padre anziano di Giovannino è rimasto senza la badante e nessun parente è disposto a occuparsi dell’uomo durante l’assenza del figlio. Giovannino è costretto a interrompere il suo viaggio e raggiungere a casa il genitore per occuparsi della questione. Anche Valeriana ha un problema da risolvere, sua sorella Gloria ha scoperto che il marito la tradisce e per la disperazione ha cercato di suicidarsi.

Claudia Gerini gli ex Enginoli, Federico Zampaglione e Simon Clementi/ Grandi amori e il legame con le figlie

Saranno in grado i novelli sposi di godersi un giorno di intimità? La seconda storia riguarda il medico Raniero Borroni e la consorte Fosca. Il dottore è molto legato al suo lavoro, al punto da non spegnere il telefono nemmeno in chiesa. Durante la luna di miele Raniero mostra le sue pignolerie e Fosca si rende conto di aver commesso un grosso errore a sposarlo. La decisione è stata avventata, difatti Raniero ha organizzato il viaggio di nozze identico a quello che ha vissuto con la moglie trapassata.

Fosca afflitta, malinconica, stressata e disperata cerca in tutti i modi di fuggire da questa situazione insopportabile. Jessica e Ivano sono due romani coatti che decidono di sposarsi a suon di musica rock. Gli sposini scelgono di trascorrere la luna di miele andando a ballare in discoteca e facendo sesso nei luoghi più disparati e inusuali. A un certo punto la situazione precipita e i due decidono di fingere di non conoscersi e ricominciare tutto d’accapo riconquistandosi di nuovo. Purtroppo il problema non riusciranno a risolverlo come vorrebbero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA