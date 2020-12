Viaggi e igiene: kit anti-Covid/ Porta-mascherina, gel da polso, sanificatore UV e…

In attesa che si possa tornare a viaggiare come accadeva prima dello scoppio della pandemia da Covid-19 (anche se giustamente c’è chi sottolinea come questa crisi globale segnerà uno spartiacque nelle abitudini di ciascuno di noi, che si tratti di frequent travellers o semplici occasionali) è aumentata notevolmente non solo l’attenzione delle autorità in stazioni e aeroporti in merito al rispetto delle norme sanitarie ma pure dei singoli viaggiatori in tema di igiene. Ma quali sono i prodotti, gli strumenti e le precauzioni che non devono mai mancare nelle nostre abitudini di viaggio? Pian piano le cose stanno cambiando e si può dunque stilare una vera e propria lista di ‘must have’ che non dovrebbero mancare nel nostro trolley, nel beauty case o comunque nello zaino che portiamo a bordo dell’aereo e del treno di turno. Andiamo a scoprire di seguito cosa è indispensabile portare con sé per garantire l’igiene attorno a noi e salvaguardare pure la salute di chi ci sta accanto.

VIAGGI E IGIENE, ECCO UN KIT ALL’AVANGUARDIA CONTRO IL COVID-19

Per viaggiare in totale sicurezza e serenità è necessario innanzitutto dimenticare le vecchie routine del passato o comunque avere maggiori attenzioni: questo significa non solo l’oramai abituale mascherina, con tanto di ricambi, i guanti e scorte di gel igienizzante per le mani ma anche tutta una serie di accessori adatti a essere portati nel trolley o in borsa e che oramai stanno diventando anche oggetti di design o comunque alla moda aprendo un vero e proprio settore di mercato. Il nostro kit da viaggio anti-Covid dovrebbe comprendere in prima istanza un porta-mascherina, in modo da conservare questo dispositivo di protezione che fa parte oramai della nostra quotidianità in modo sicuro e igienico. Per chi vuole essere all’avanguardia però lo step successivo è dotarsi di uno sterilizzatore UV con una luce “sanificatrice” da viaggio che elimina i germi sulle piccole superfici della nostra postazione o stanza, ma anche sugli oggetti e i device (pc, smartphone, ecc) che utilizziamo; disponibile anche wireless può essere facilmente ricaricato e diventa anche un box di sterilizzazione con la sua scatolina che in pochi minuti svolge il proprio compito.

BRACCIALETTO CON DISINFETTANTE, COPRISEDILE, SANIFICATORI UV, PORTA-MASCHERINA E…

Per chi ama invece i gadget trendy ma anche comodi c’è il braccialetto che, simile a uno smart wristband, contiene alcuni millilitri di gel disinfettante e un mini beccuccio in modo da igienizzare alla bisogna le mani: oltre ad essere un accessorio stiloso rappresenta anche un’ottima e divertente soluzione per i più piccoli, spesso restii a lavarsi le mani. E per trasportare liquidi in modo sicuro? Ci sono le bottigliette da viaggio con la custodia in silicone, mentre in fatto di borracce molto interessanti sono quelle in acciaio inox “autopulenti” che a tempo purificano l’interno una volta utilizzate ed eliminano anche eventuali batteri e germi, senza dimenticare il fatto che consentono di mantenere il contenuto alla temperatura che desideriamo. Ovviamente anche il termometro non deve mancare mai e in questo campo ci si può sbizzarrire tra i diversi modelli e dimensioni, mentre ancora poco usato ma potrebbe diventare presto diffusissimo è il coprisedile in materiale batteriostatico che si adatta elasticamente a diverse sedute (non solo sui mezzi di trasporto ma anche in luoghi pubblici) e, una volta ripiegato, si porta comodamente con sé.



