Viaggi low cost 2023/ Come risparmiare sui voli aerei in tempi di crisi

Come sappiamo nel 2022 l’inflazione e il caro carburante ha comportato un incremento dei prezzi dei biglietti aerei questo però ha influito anche sulla nuova normativa legata al bagaglio a mano che ha costretto alcune agenzie rivedere la policy aziendale rivolta alla clientela. Nel 2023 dunque si respira un’aria di crisi e non è più possibile volare a partire da 5 euro, come nel passato o magari pagando soltanto 10 euro per un bagaglio a mano aggiuntivo.

Per poter risparmiare qualcosa la prima regola resta sempre la stessa, prenotare in anticipo. Non di troppo naturalmente, ma almeno di due o tre mesi dalla partenza. Quindi per coloro che prevedono di partire a giugno, sarà necessario effettuare la prenotazione a febbraio o al massimo a marzo punto per coloro che invece intendono partire ad aprile, sarà necessario effettuare la prenotazione entro il 31 gennaio. Più sono affollati i voli in vista del periodo estivo, e maggiore dovrà essere l’anticipo da calcolare per la prenotazione del biglietto aereo. Di qui si passa al secondo step.

Quando si effettua una ricerca per verificare i prezzi di un volo aereo, essendo ovviamente già nota la partenza e la relativa destinazione.

In secondo luogo bisogna approfittare delle promozioni del momento e scegliere la compagnia aerea anche badando a questi parametri.

La compagnia aerea italiana Ita Airways offre voli low cost con uno sconto del 30% (tasse escluse) per volare in Italia o in Europa dal 15 gennaio al 31 maggio 2023. Per fruire della promozione, il codice sconto sarà BUON2023. Con esso, però, si potranno acquistare solo biglietti in tariffa Economy, Superior e Business Class entro domani 1° gennaio. Dalla promozione è esclusa la tariffa Light. Inclusi nel prezzo ci saranno invece: accessorio + bagaglio a mano + bagaglio in stiva da 23kg.

La compagnia Ita Airways permette di portare a bordo gratis 1 solo bagaglio a mano di 8 chili delle dimensioni di 55x35x25 centimetri. In aggiunta, c’è la possibilità di portare anche un accessorio a scelta tra i seguenti: zainetto, borsetta e pc portatile.

Viaggi low cost 2023: Ryanair e EasyJet, risparmiare con le offerte del momento

Sono disponibili offerte di voli low cost con Ryanair per viaggiare dal 1° aprile al 30 giugno ma la prenotazione andrà fatta entro il 31 gennaio.

Dall’elenco presente sulla pagina ufficiale della compagnia aerea, apprendiamo che da Milano Bergamo ci sono voli di sola andata a partire da 15,74 euro per Londra Stansed, da 16,99 euro per Bratislava, Marsiglia, Zagabria e Lussemburgo. A partire da 18,99 euro, invece, dal medesimo aeroporto verso Bruxelles, Bucarest, Colonia, Parigi, Sofia e Varsavia.

Da Roma Fiumicino, invece, i voli low cost di sola andata partono da 20,99 euro per Zagabria, da 22,99 euro per Ibiza, da 24,99 euro per Barcellona e Marsiglia e da 26,99 euro per Palma e Santader.

Il bagaglio a mano è incluso nella tariffa Value, ma soltanto quello delle dimensioni di 40x25x20 centimetri o di 25x40x20 centimetri.

Sottoscrivendo l’opzione “Priorità e 2 bagagli a mano”, invece, si potrà fruire dell’imbarco prioritario e si potranno portare a bordo due bagagli. Il piccolo delle misure appena evidenziate e uno di massimo 10 chili delle misure di 55x40x20 centimetri.

Con Easyjet, le offerte di voli low cost sono diverse. Si potrà partire, ad esempio, da Roma Fiumicino verso Londra Gatwick a partire da 31,49 euro in tariffa economia (solo andata). Ci sarà poi il volo, sempre di sola andata, da Milano Bergamo verso Lisbona del 9 maggio a partire da 18,49 euro oppure quello del 17 maggio da Napoli verso Atene a partire da 25,49 euro.

Con la tariffa economica, a bordo degli aerei EasyJet, si potrà portare solo una piccola borsa delle dimensioni di 45x36x20 centimetri (maniglie e ruote comprese) di massimo 15 chili. Pagando un’aggiunta di prezzo, però, sarà possibile anche portare un bagaglio a mano grande di 56x45x25 centimetri. Questa opzione sarà valida per chi ha prenotato un posto Up Front oppure Extra Legroom o ha pagato per aggiungere un bagaglio a mano alla prenotazione sull’app.











