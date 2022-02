Viaggi romantici San Valentino 2022/ Mete per innamorati: da Parigi a Verona

San Valentino 2022 sta arrivando e le coppie di innamorati, per festeggiare, stanno dando un’occhiata alle proposte di viaggi romantici. Le mete da sogno, in Italia e all’estero, sono tante, ma soltanto una sarà quella perfetta per lasciare a bocca aperta la tua dolce metà. Cena a lume di candele, cioccolatini, peluche e dolci biglietti, infatti, talvolta non bastano: fai le valigie e trascorri qualche giorno lontano da casa per celebrare l’amore.

La pandemia di Covid-19 ancora in corso, anche quest’anno, ha purtroppo messo un freno agli amanti dei viaggi, ma rispettando le necessarie misure di precauzione e informandosi in merito alle regole in vigore nel Paese e all’estero è possibile organizzare un weekend fuori porta in totale tranquillità e relax. Quali sono le località più suggestive in cui trascorrere una vacanza proprio nei giorni da tradizione dedicati alla celebrazione dell’amore?

Viaggi romantici San Valentino: le mete in Italia per il week-end

La maggior parte delle coppie che sono alla ricerca di idee per viaggi romantici nella settimana di San Valentino 2022 hanno scelto di non allontanarsi troppo da casa, anche in virtù delle norme anti-Covid. È per questo che le mete maggiormente apprezzate quest’anno sono quelle italiane. La città dell’amore, in tal senso, è certamente Verona, che fa da sfondo alla storia di Romeo e Giulietta. Anche Venezia, tuttavia, non è da meno: uno scenario da favola per celebrare il sentimento.

Per un weekend fuoriporta, anche nel giorno di San Valentino, inoltre, non sono ovviamente da scartare le cosiddette città d’arte. In primis Roma: la Capitale, con le sue mille attrazioni, può essere la soluzione giusta per le coppie che non vogliono allontanarsi troppo da casa. Per coloro che invece sono a caccia di una meta al Sud, invece, Napoli o Palermo possono essere una opzione valida: qualche giorno al mare in totale relax con la tua dolce metà.

Viaggi romantici San Valentino: le mete all’estero

I più impavidi, invece, non vogliono rinunciare ai viaggi romantici all’estero per San Valentino 2022. Il primo pensiero, in tal senso, non può che andare a Parigi: la meta dell’amore per eccellenza in Europa. La Tour Eiffel come sfondo e una passeggiata sulle rive della Senna non hanno rivali. La Francia, però, non è l’unico Paese che può essere scelto come destinazione.

In Germania, ad esempio, la città più romantica è Amburgo, in stile barocco con i suoi ponti e canali. In Spagna, invece, l’amore si respira in ogni angolo di Siviglia, dove il Puente de los Pajaros è una meta fissa per gli innamorati. In Belgio, infine, la scelta più adatta per le coppie è Bruges, località dall’aspetto fiabesco che riesce a lasciare chiunque a bocca aperta, anche nel giorno di San Valentino.

