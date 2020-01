Viaggio al centro della Terra 3D/ Video, su Rai 2 film con Berndan Fraser (9 gennaio)

Viaggio al centro della Terra 3D va in onda su Rai 2 nella seconda serata di oggi, giovedì 9 gennaio, alle ore 23.15. Si tratta di un film di fantascienza del 2008 diretto da Eric Brevig (L’orso Yoghi, Filem – The legend of William Tell) ed interpretato da Brendan Fraser (George re della giungla, Il mio amico scongelato, la saga de La Mummia), che riveste anche il ruolo di produttore esecutivo, Josh Hutcherson (Viaggio nell’isola misteriosa, Innamorarsi a Manhattan, la saga di Hunger Games), Anita Briem (Dylan Dog – Il film, The nun, Salt and fire) e Seth Meyers (Capodanno a New York, Ma come fa a fare tutto? MacGruber). Il film è molto liberamente ispirato all’omonimo romanzo del pionere della fantascienza Jules Verne, con un’ambientazione spostata dal XIX al XXI secolo.

Viaggio al centro della Terra 3D, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Viaggio al centro della Terra 3D. Trevor Anderson (Brendan Fraser), vulcanologo, riceve una visita dalla cognata e da suo nipote Sean (Josh Hutcherson), che non vede da anni. Il fratello di Trevoer e padre di Sean, Max, è scomparso ormai da 10 anni durante una spedizione in Islanda. La donna affida per qualche giorno Sean allo zio e i due cominciano a rovistare fra i vecchi documenti del padre, fra cui trovano una copia di Viaggio al centro della Terra di Jules Verne con molte annotazioni di Max. Ripercorrendo le tracce dell’uomo, zio e nipote decidono i partire per una spedizione in Islanda, dove conoscono Hannah (Anita Briem), guida alpina e figlia del fondatore di un istituto a cui si era rivolto Max prima di scomparire. I tre cominciano ad arrampicarsi su un vulcano spento per raggiungerne il cratere, ma vengono sorpresi da un forte temporale. Rifugiatisi in una grotta, Trevor, Max e Hannah scoprono un collegamento con una vecchia miniera, che a sua volta conduce ad un laghetto sotterraneo e quindi ad un cunicolo che, secondo gli appunti di Max, porterebbe direttamente al centro della Terra.

Il trailer di Viaggio al centro della Terra 3D





© RIPRODUZIONE RISERVATA