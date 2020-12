VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA, RAI 3/ Un live action con attori reali e…

Viaggio al centro della terra può essere definito live action in quanto solo gli attori sono reali mentre tutta l’ambientazione, animali compresi sono realizzati al computer. Dopo il successo del film, si prospetta una seconda parte cui però Brendan Freiser non prenderà parte, l’opera infatti sarà interpretata da Dwein Jhonson. Nonostante ci fossero le basi anche per la realizzazione di un terzo capitolo, per complicazioni relative alla parte computerizzata si è deciso di non realizzarlo.

Terzo episodio saltato perché..

Viaggio al centro della terra, oggi pomeriggio su Rai3

Viaggio al centro della terra andrà in onda nel primo pomeriggio di Rai 3, sabato 26 dicembre alle ore 15.00. La pellicola, di genere avventura/fantascienza e commedia è stata diretta da Eric Brevig. Tra i protagonisti principali ci sono Brendan Fraser che interpreta il prof. Trevor Anderson, attore già conosciuto al pubblico mondiale per aver recitato come protagonista nella trilogia La Mummia. Ci sono poi Josh Hutcherson, il giovane Sean Anderson, Anita Briem, l’avventuriera Hannah Sigurbjörnsdóttir e Seth Meyers nei panni del Professor Alan Kitzens. Le musiche sono state curate da Andrew Lockington. Il film è stato girato in 3D nel 2008.

Viaggio al centro della terra, la trama del film

Il protagonista della pellicola Viaggio al centro della terra è Trevor, un giovane vulcanologo che riceve la visita di sua cognata rimasta vedova dopo ma morte id suo fratello Max, in Islanda, durante una spedizione. La cognata ritrova Trevor dopo ben sei anni, la donna infatti vuole che il figlio Sean trascorra un po’ di tempo con lo zio. I due annoiati iniziano a fare ricerche sul materiale lasciato da Max e trovano all’interno di una vecchia scatola un romanzo di Jules Verne: Viaggio al centro della terra, sul quale ammirano vari appunti lasciati dal padre. Per approfondire le conoscenze inoltre si recano nel laboratorio di Max e decidono così di intraprendere un viaggio in Islanda alla ricerca del mondo scoperto da Max. Trevor è contrario alla partecipazione di Sean ma ormai i due sono partiti insieme e non riuscirà a riportarlo alla madre. Arrivati all’isituto con cui collaborava il padre, trovano solamente la figlia del direttore, un’esperta guida alpina da cui dovranno lasciarsi guidare per raggiungere il centro della terra. I tre arrivati in cima ad un vulcano spento vengono sorpresi da un temporale e dunque devono lasciare la propria attrezzatura perché di metallo e rifugiarsi in una grotta. A causa di una frana però non avranno alcuna via di fuga se non quella di calarsi all’interno della miniera sperando in un’uscita alternativa. Nel cunicolo Sean sarà accecato dai diamanti che ruberà per portarli a casa, mentre in modo molto rocambolesco tentano di scappare dai cunicoli all’interno di carrelli pericolosi. Proprio a causa della caduta di uno dei diamanti di Sean, il gruppo precipiterà da una lastra di muscovite in una galleria sotterranea.

Arrivati sulla riva di un lago, scopriranno che anche Max aveva intrapreso lo stesso viaggio, però senza successo, troveranno infatti l’uomo privo di vita e scopriranno le sue scoperte attraverso i diari di viaggio. La strada che porta al centro della Terra è così come l’aveva descritta Jules Verne duecento anni fa, pericolosa ma non impossibile. Per scappare i tre dovranno attraversare l’oceano con una zattera e salire in superficie tramite la potenza del geyser. Solo in questo modo potranno salvarsi dalla morte certa causata dal calore che il luogo raggiunge. Il gruppo durante la traversata viene diviso e Sean guidato da un uccellino che si credeva estinto dovrà proseguire da solo. incontreranno creature mai viste prima, dinosauri e piante carnivore che renderanno il viaggio ancora più difficile. Infine, i tre riunitisi raggiungeranno la bocca del geyser ma il calore avrà fatto evaporare tutta l’acqua. Quando tutto sembra perduto, Trevor spara un razzo per disperazione innescando una reazione a catena che gli permetterà di uscire dal centro della terra attraverso il Vesuvio. Ricchi grazie alle pietre preziose contenti per aver concluso il capitolo, Trevor avrà trovato l’amore di Hanna mentre Sean va in Canada con la madre con in mano l’opera di Donnelly che descrive la mitica Atlantide.

