Ci sono alcuni medicinali che quando si parte con i più piccoli si devono avere categoricamente, quello che non si può dimenticare

L’estate si avvicina ed è iniziata ufficialmente la stagione dei viaggi e, dunque, della preparazione delle valigie. Se si parte con dei bambini, però, è importante conoscere quali medicinali portare con se per ogni evenienza, l’elenco non è lungo, ma si tratta di tutta una serie di farmaci che potrebbero essere usati a seconda delle eventualità.

La prima cosa da fare, prima di un viaggio con bambini, è accertarsi quali siano le condizioni sanitare del paese di destinazione, così da sapere se ci possono essere particolari rischi o pericoli per i più piccoli. Poi, conviene tenere a mente l’elenco dei farmaci necessari da portare indipendentemente da dove si va, da usare in ogni evenienza.

Quali farmaci portare quando si viaggia con i bambini

Quando si preparano i bagagli prima di partire per una vacanza con dei bambini è opportuno dedicare una certa attenzione alla “borsa delle medicine” da preparare per i più piccoli. Una sorta di kit che può tornare utile per ogni genere di evenienza e scongiurare pericoli o comunque scocciature.

La prima cosa da fare prima di portare con se un farmaco è consultarne la data di scadenza, così da non avere brutte sorprese quando si sarà giunti a destinazione. Poi è bene sapere che è consentito portare farmaci in aereo, purché non superino la quantità dei 100cc e, per i medicinali che la richiedono, è fondamentale avere con se la prescrizione medica.

Nella lista dei farmaci da portare quando si viaggia con un bambino ci sono, analgesici e antipiretici come l’ibuprofene o il paracetamolo, un disinfettante per ferite piccole, un termometro elettronico, una protezione solare 50+, un farmaco contro la cinetosi, ovvero mal di mare o mal di auto, che può essere in sciroppo o esistono anche le gomme da masticare.

L’elenco delle medicine utili quando si viaggia con i bambini non è finito qui, ci sono ancora antistaminico in gocce, soluzione fisiologica che può servire per i lavaggi nasali e per pulire bene le ferite, una crema a base di cortisone per le punture di insetti, uno gel con il 5% di cloruro di alluminio che può servire sia in caso di bolle da puntura di insetto che per disinfiammare una puntura di medusa, repellente per le zanzare e quindi una zanzariera da culla (se si viaggia con bambini molto piccoli).

Infine nella valigia delle medicine da portare quando si parte con i bimbi non devono mancare cerotti e garze di diversa grandezza, sali reidratanti in caso di vomito e diarrea e qualora si viaggi con un lattante e non si allatta, tutti gli alimenti necessari al suo nutrimento. Se il piccolino soffre di una malattia cronica è fondamentale calcolare la giusta quantità che servirà per l’intera durata del viaggio, pensando di portarne un po’ in più in caso di smarrimento.