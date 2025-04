Dal Manifesto del Buon Lavoro e dalla collaborazione tra Compagnia delle Opere e il Sussidiario.net nasce un progetto che vuole mettere al centro il problema del lavoro con esperienze di rete di imprenditori, manager, per raccontare un po’ come sono cambiati i luoghi di lavoro, come è cambiato il lavoro e come cambierà, in modo per dar voce a chi ogni giorno rende possibile il concetto del buon lavoro mettendo al centro la persona.

Un viaggio nel manifesto del Buon Lavoro che ha coinvolto imprenditori e manager intervistati da Enrico Castelli. In questa nostro percorso partiamo con la prima puntata: un dialogo con Daniele Contini, Country Manager di Just Eat, unica azienda italiana che ha messo in regola i rider, assumendone oltre 2500 in 50 città.