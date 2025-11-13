Il valore umano del lavoro secondo Nicola Fabbri per il Manifesto del Buon Lavoro: l'impresa come luogo di benessere e ascolto, non conta solo il profitto

Al centro del tredicesimo appuntamento del Viaggio nel Buon Lavoro, l’iniziativa di Compagnia delle Opere raccontata da IlSussidiarioTV, c’è Nicola Fabbri, presidente e amministratore delegato di Logistica Mediterranea, il quale offre una visione umana e responsabile dell’impresa, che deve essere anche luogo di benessere e di ascolto, non solo di profitto.

Nella sua intervista, egli evidenzia la necessità di manager competenti anche nelle aziende familiari, rimarca la centralità del valore delle persone, affronta il tema del nuovo rapporto tra i giovani e il lavoro, e parla anche della sostenibilità, che è difficile ma necessaria.

Nicola Fabbri spiega le sfide da affrontare quando si subentra in un’impresa familiare e sottolinea il valore del lavoro di squadra, perché oggi è fondamentale costruire un team in cui le diverse professionalità siano coinvolte e valorizzate.

La diversità delle persone, se gestita bene, porta ai migliori risultati, soprattutto in un settore di servizi come la logistica. Se prima il valore del lavoro si misurava con la fatica fisica, oggi la mentalità e le aspettative sono cambiate; infatti, Fabbri osserva che tra i giovani cresce una certa disaffezione verso il lavoro tradizionale.

Inoltre, ricorda che la logistica non è fatta solo di autisti, ma anche di molte figure d’ufficio e tecniche: ci sono, dunque, molte anime in questo settore, dove il tema ambientale è complesso da gestire, poiché i mezzi industriali sono costosi e le nuove tecnologie ecologiche non sono ancora pienamente mature o diffuse.

D’altra parte, per Nicola Fabbri è indispensabile tenersi aggiornati e migliorare costantemente l’impatto ambientale. Infine, richiama il Manifesto del buon lavoro della Compagnia delle Opere, che considera il lavoro non solo come valore economico, ma anche come valore sociale.

Per il presidente di Logistica Mediterranea, infatti, un’azienda fa “del sociale” se crea benessere e ascolta le persone, anche grazie alle risorse economiche che produce. L’azienda, in questo senso, ha persino un “direttore della felicità”, incaricato di promuovere ascolto, empatia e benessere organizzativo.