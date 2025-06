Siamo arrivati alla quinta tappa del nostro Viaggio nel buon lavoro, ispirato dal manifesto promosso da Compagnia delle Opere, che ci ha permesso di incontrare voci autorevoli, come quella di Giacomo Frigerio, fondatore di Blossom, che da 17 anni sviluppa strategie e progetti di comunicazione innovativi per diverse aziende leader del mercato.

Il cuore del lavoro, dice, è “cambiare prospettiva“: mettersi in gioco ogni giorno con apertura e creatività. Ma nell’intervista si spiega anche che un’azienda che non mette al centro le persone perde valore. Dunque, il manifesto del Buon Lavoro è, per lui, una visione concreta e necessaria.

Nelle precedenti puntate, il nostro Enrico Castelli ha avuto modo di confrontarsi con protagonisti di settori molto diversi tra loro: Francesca Rizzi, amministratrice delegata di Jointly, che si occupa di welfare aziendale; Daniele Contini, Country Manager di Just Eat, esplorando il mondo del food delivery; Maurizio Riva, presidente di Riva 1920, gioiello di design e artigianato Made in Italy; e infine Dina Ravera, presidente di Destination Italia, tra turismo e territorio.