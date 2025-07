Il nuovo modello di lavoro secondo Paola Blundo (co-founder di Rebliss) tra burnout e welfare aziendale, la sua ricetta per il Manifesto del Buon Lavoro

Paola Blundo, co-founder dell’innovativa startup Rebliss, è protagonista della settima tappa del viaggio nel Manifesto del Buon Lavoro di Compagnia delle Opere. Nell’intervista a Sussidiario TV si affrontano temi importanti e delicati: dalla minaccia del burnout e la necessità di un migliore equilibrio vita-lavoro, al welfare aziendale e alle politiche strutturali necessarie per dare risposte concrete.

Ne emerge così un dibattito su un nuovo modello di lavoro per il futuro, in cui le persone devono essere al centro. L’esperta, che ha un passato da dirigente in multinazionali, fotografa la situazione attuale, analizzandone le cause e delineando il percorso da seguire per cambiare la cultura aziendale. Infatti, la sua azienda, Rebliss, promuove il benessere tramite formazione e strumenti di analisi gratuiti su salute, inclusione e motivazione, perché mettere la persona al centro è possibile, e molte aziende ne sono consapevoli.