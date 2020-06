Viaggio nel tempo/ Gelo: “Straniera” mima orgasmo, Bonolis “basta, la prego!”

Il sarcasmo di Paolo Bonolis, la goffaggine di alcuni esuberanti concorrenti e la macchina del tempo “pepata” di Ciao Darwin 7. Nella replica di questa sera il conduttore è il vero grande protagonista. Durante la sfida tra gli Italiani e gli Stranieri nella macchina del tempo, Paolo Bonolis manda letteralmente in delirio i due concorrenti sfidanti. Sostanzialmente i due giocatori di Ciao Darwin avrebbero dovuto esplodere dei palloncini saltando sulle gambe di due componenti dello staff del programma. La concorrente brasiliana degli Stranieri, vestita di giallo, è scatenata. Si diverte e si fionda senza controllo sul palloncino, dando adito a doppi sensi e battutine. Paolo Bonolis non crede a quanto vede e si rivolge direttamente alla concorrente: “Ma perché il palloncino con lei rimane sempre duro?“. Le risate in studio fanno rumore, Bonolis chiede di cambiare il palloncino della prova “perché sembra aver preso una forma insolita“.

Paolo Bonolis ferma la concorrente: “Ora basta, la prego!”

La concorrente degli “Stranieri” di Ciao Darwin vorrebbe continuare a giocare, ma Bonolis la stoppa: “Per l’amore di Dio, basta!”. Nel mirino anche il rappresentante della squadra degli Italiani, che si imbarazza quando deve mimare un orgasmo. E’ la prova della Macchina del Tempo, d’altronde. Chissà se questa sfida andrà al team capitanato da Justine Mattera o da Claudia Ruggeri.



