Viaggio nell’Incubo – Coming Home in the Dark/ Un’opera prima che lascia il segno

Un thriller di sopravvivenza che trancia un solco, che ammalia lo spettatore e lo spinge in un vertice di emozioni. Parliamo di Viaggio nell’incubo – Coming Home in the Dark di James Ashcroft, horror targato Midnight Factory e ora disponibile in Limited Edition DVD e Blu-ray + Booklet.

SINOSSI – Hoggie ha deciso di condurre nei meravigliosi paesaggi della Nuova Zelanda la sua famiglia, ossia la giovane moglie Jill e i due figli adolescenti Maika e Jordan. I luoghi che si ritrovano a visitare però assumono ben presto tutt’altro aspetto. Hoggie sta ripercorrendo il suo passato trascinando insieme a lui la famiglia che ne è però all’oscuro, o così sembra. Nel bel mezzo di un picnic in una zona rurale tanto bella, quanto remota, Mandrake e Tubs, due uomini armati e dalle intenzioni e volti inquietanti aggrediscono la famiglia di Hoggie costringendola a prendere parte ad un sadico, violento ed efferato viaggio a quattro nella notte, tra ricordi celati e traumi di un passato scomodo e spietato.

RESA DEI CONTI - PRECIOUS CARGO/ Su Italia 1 film con protagonista MarkPaul Gosselaar

Presentato ai festival Sundance, Sitges, Fantasy Filmfest, Neuchâtel International Fantastic e Torino, Viaggio nell’incubo – Coming Home in the Dark è un esordio notevole. Tratto da un racconto dello scrittore neozelandese Owen Marshall, l’opera prima di James Ashcroft vanta grandi atmosfere e conquista per tono, ambientazione e costruzione dei personaggi.

Ari Folman/ "I miei genitori deportati ad Auschwitz insieme ad Anna Frank"

In Viaggio nell’incubo – Coming Home in the Dark non ci sono colpi di scena improvvisi, twist estemporanei: la tensione cresce costantemente, a poco a poco, fino all’exploit. E c’è di più: il film vambia marcia quando il peso della storia diminuisce. Ottime le prove del cast, da segnalare l’intensa interpretazione di Daniel Gillies, nei panni di un cattivo protagonista di azioni spregevoli e inquietanti.

EXTRA E BONUS FEATURES

Trailer

Booklet di 12 pagine con approfondimenti sul film

Viaggio nell’Incubo – Coming Home in the Dark è disponibile in DVD e Blu-Ray con Midnight Factory

CRIMINALI COME NOI/ Su Rai 3 il film con l'attore argentino Ricardo Darín

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA