Viaggio nell’isola misteriosa, Italia 1/ The Rock torna a mostrare i muscoli

Viaggio nell’isola misteriosa, commedia di fantascienza

Su Italia 1, il 10 ottobre, verrà proiettato Viaggio nell’isola misteriosa. La messa in onda della pellicola in questione avverrà a partire dalle ore 21.20. I telespettatori da casa potranno quindi vedere questo lungometraggio nella prima serata della giornata di domenica. Viaggio nell’isola misteriosa è senza alcun dubbio una commedia di fantascienza. I protagonisti del film in questione sono Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Vanessa Hudgens e Michael Caine.

L’anno di produzione di Viaggio nell’isola misteriosa è il 2012. A dirigere questa pellicola c’è stato Brad Peyton. Costui è stato poi il regista di Cani & gatti – La vendetta di Kitty e di Incarnate – Non potrai nasconderti. La colonna sonora di questa commedia di fantascienza è stata realizzata da Andrew Lockington, che ha composto le musiche di altre pellicole, quali ad esempio Lo spazio che ci unisce. Il protagonista Dwayne Johnson, dunque, ha recitato anche in Doom, Cambio di gioco e nei Poliziotti di riserva.

Viaggio nell’isola misteriosa, la trama del film

Riguardo alla trama di Viaggio nell’isola misteriosa, il protagonista di tutta la vicenda messa in scena è Sean Anderson. Quest’ultimo sta scappando dalla polizia in quanto è appena entrato senza diritto in una zona per comunicazioni satellitari, allo scopo di ricevere un messaggio importante. Grazie all’aiuto del patrigno, il ragazzo riesce ad evitare di andare in riformatorio. Sean ritorna allora a casa e riesce finalmente a decifrare il messaggio criptato a lui destinato. Scopre che l’isola misteriosa di Jules Verne si trova al largo delle Palau.

Il ragazzo poi intuisce che il messaggio gli è stato mandato dal nonno scomparso due anni prima, nel corso di una missione nell’Oceano Pacifico, diretta proprio a sbarcare sull’isola misteriosa. Sean, allora, si mette in viaggio con il patrigno Hank. In seguito ad un incidente in elicottero, i due si ritrovano su una spiaggia deserta dove c’è una grotta che porta proprio al posto che stanno cercando.

I protagonisti attraversano mille avventure, entrano a far parte di una realtà parallela dove esiste Atlantide, in cui i vulcani eruttano non lava, ma oro liquido, dove esistono degli animali giganti, come le api, e dove la loro vita è messa in pericolo ogni istante. Al termine di questo viaggio, Sean e Hank sono più uniti che mai. Il ragazzo, inoltre, mette la testa a posto e si fidanza con Kailani. In aggiunta, dopo aver letto il libro di Jules Verne Dalla Terra alla Luna, progetta un nuovo viaggio avventuroso.

