Viaggio nell’isola misteriosa, Italia 1/ Trama e cast del film con The Rock (23 ottobre)

Viaggio nell’isola misteriosa riempie la programmazione televisiva di Italia 1 per oggi, mercoledì 23 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2012 negli Stati Uniti d’America con la regia di Brad Peyton, il soggetto tratto dal romanzo scritto da Jules Verne mentre la sceneggiatura è stata rivisitata da Mark Gunn e Brian Gunn. Il film è stato realizzato dalla Warner Bros in collaborazione con altre case cinematografiche, il montaggio è stato eseguito da David Rennie, le musiche della colonna sonora portano la firma di Andrew Lockington mentre costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Denise Wingate. Nel cast sono presenti tra gli altri Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens e Luis Guzman.

Viaggio nell’isola misteriosa, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Viaggio nell’isola misteriosa. Ci troviamo tra le strade della città canadese di Ottawa quando all’improvviso si sente da lontano arrivare a gran velocità un’automobile guidata dal giovane Sean il quale viene inseguito da diverse auto della polizia che devono arrestarlo in quanto ha violato una procedura militare per entrare in possesso di un messaggio da decifrare. La folle corsa del ragazzino si sviluppa tra alcune piccole strade della città canadese fino a completarsi con l’arrivo all’interno di una piscina posta a pochi isolati dalla sua abitazione. Sembra che per lui si stanno per spalancare le porte del carcere per tantissimi anni o quantomeno quelle del riformatorio se non fosse per l’immediato supporto che gli viene offerto dal suo attuale patrigno Hank, il quale essendo un agente dell’FBI riesce a mediare al suo posto e quindi a far rientrare la questione. Dopo la solita ramanzina della madre Sean si chiude nella propria camera insieme allo stesso Hank per decifrare quel messaggio che incredibilmente sembra essere stato inviato da suo nonno ormai scomparso da due anni per via della sua strenua e decennale ricerca dell’isola misteriosa che è stata più volte descritta in alcuni romanzi famosi come quello di Jules Verne. Il messaggio in effetti fa proprio riferimento all’Isola misteriosa con delle vere e proprie coordinate grazie alle quali si potrebbe finalmente arrivare a scoprirla. Il ragazzo è sicuro che si tratta di un messaggio lanciato da suo nonno e quindi vorrebbe partire ben presto per quella destinazione che si trova grossomodo all’altezza nelle isole Palau nell’oceano Pacifico. Il patrigno non può fare altro che assecondarlo in questa sua bizzarria anche allo scopo di riuscire finalmente ad allacciare con lui un rapporto che possa essere la base per una famiglia unita. I due così partono alla volta di questa splendida avventura nell’ Oceano Pacifico che potrebbe anche offrire degli spunti interessanti assolutamente non preventivabili e soprattutto riabbracciare l’amato nonno.

Il trailer di Viaggio nell’isola misteriosa





© RIPRODUZIONE RISERVATA