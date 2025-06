Viaggio nell’isola misteriosa, Canale 5: in onda questa sera alle 21.20

Questa sera, alle 21.20, appuntamento con “Viaggio nell’isola misteriosa”, alla scoperta di una terra inesplorata. Il film, in onda su Canale 5, è stato diretto da Brad Peyton ed è uscito nelle sale nel 2021. Il genere al quale appartiene è quello dell’avventura ma anche della fantascienza, anche se non mancherà neppure il divertimento. La pellicola trae ispirazione da un romanzo del grande scrittore francese Jules Verne, “L’isola misteriosa”. Il film vede tra i protagonisti grandi attori come Dwayne Johnson, nei panni di Hank Parsons, Josh Hutcherson, che invece interpreta Sean Anderson ma anche Michael Caine, che è invece Alexander Anderson.

Il protagonista, Dwayne Johnson, è uno degli attori più grandi di sempre, con un passato anche da wrestler, tanto che è noto anche come Rocky Maivia, nome con il quale combatteva. Johnson ha vinto 19 titoli nel corso della sua carriera. Da attore, invece, dopo l’esordio del 1999, ha ottenuto prestigiosissimi riconoscimenti, venendo inserito nel 2017 nella Hollywood Walk of fame. Insomma, una carriera di grandi successi, tra i quali anche quello di “Viaggio nell’isola misteriosa”.

Viaggio nell’isola misteriosa, la trama del film d’avventura

Il film “Viaggio nell’isola misteriosa” comincia con Sean Anderson che scappa dalla polizia: salvato dal suo patrigno Hank Parsons, riesce con lui a decifrare un messaggio in codice Morse e a scoprire le coordinate di un’isola misteriosa. I due partono insieme e raggiungono le Palau: da lì, aiutati da un polinesiano, riescono per mare a raggiungere una spiaggia abbandonata dopo una tempesta e tramite una grotta arrivano nell’isola misteriosa della quale Jules Verne parlava. Proprio lì incontrano anche Alexander Anderson, il nonno di Sean scomparso anni prima proprio nel cercare questa isola.

Da quel momento parte un viaggio avventuroso fatto di scoperte e avventure incredibili. Il gruppo vola su api giganti, viene inseguito da cuculi, trova mappe e scopre isole di sabbie mobili. Con loro ci sono anche Gabato, il polinesiano che li ha aiutati ad arrivare lì, e sua figlia. Alla fine del film, il gruppo fa ritorno a casa, non senza pericoli. Si vede poi che la figlia di Gabato, Kailani, si è iscritta al college, ed è fidanzata proprio con Sean.