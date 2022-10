Viaggio nell’isola misteriosa/ Su Italia 1 il film con Josh Hutcherson e The Rock

Viaggio nell’isola misteriosa, il film su Italia 1

Questa sera, domenica 2 ottobre, alle 21.15 su Italia 1 va in onda il film Viaggio nell’isola misteriosa. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2012 negli Stati d’America dalla Warner Bros Pictures in collaborazione con New Line Cinema e Walden Media.

Il soggetto è stato liberamente tratto dal romanzo omonimo scritto da Jules Verne con approfondimenti da parte di Richard Outten, Brian Gunn e Mark Gunn e con questi due che hanno anche realizzato la sceneggiatura. I costumi di scena sono stati realizzati da Denise Wingate, il montaggio è stato eseguito da David Rennie e le musiche composte da Andrew Lockington. Nel cast figurano attori piuttosto famosi come Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Caine, Vanessa Hudgens, Luis Guzman e Kristin Davis.

Viaggio nell’isola misteriosa, la trama del film

A Ottawa, in Canada, Sean Anderson si trova costretto a scappare con una sua moto mentre viene inseguito da poliziotti. Sean ha violato una struttura di polizia attrezzata per le comunicazioni satellitari allo scopo di decodificare un misterioso messaggio. Il carcere gli viene risparmiato soltanto perché il suo attuale patrigno Hank, con il quale non è mai stato in buoni rapporti, è un esponente delle forze di polizia.

Il patrigno vorrebbe riuscire ad avere un rapporto con il figlio della sua compagna ma quest’ultimo non glielo permette perché ancora legato alla figura del padre e soprattutto del nonno che è partito diversi anni fa alla ricerca della famosa isola misteriosa raccontata da Jules Verne nel suo leggendario libro. Sean è sempre più convinto di aver trovato una traccia per riuscire a trovare suo nonno e quindi anche l’isola misteriosa.

Secondo la sua ricostruzione, l’isola si troverebbe nei pressi della Repubblica di Palau nel pieno dell’Oceano Pacifico a circa 500 chilometri a est delle isole Filippine. Hank decide di assecondarlo in questa avventura e parte insieme a lui per fargli vedere che in realtà tutto questo è frutto dell’immaginazione del nonno. Tuttavia, una volta arrivati a destinazione, i due si renderanno conto che in realtà non era immaginazione ma un’incredibile opportunità per scoprire un mondo nascosto.











