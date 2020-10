Viaggio nell’isola misteriosa/ Video, su Italia 1 il film con Dwayne Johnson

Viaggio nell’isola misteriosa vain onda oggi, 11 ottobre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.30. La pellicole vede la produzione americana di New Line Cinema, Walden Media, Warner Bros. e Contrafilm nel 2012, esattamente quattro anni dopo il successo del primo film. La regia però cambia: Eric Brevig lascia il testimone a Brad Peyton e per il giovane regista di ‘Cani & gatti – La vendetta di Kitty (Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore)’ e di ‘Incarnate – Non potrai nasconderti (Incarnate)’, in questo caso un horror, il successo si conferma come la sua attitudine principale. Protagonista di ‘Viaggio nell’isola misteriosa’ il ‘gigante buono’ Dwayne Johnson, ‘The Rock’ come lo amavano chiamare quando saliva sui ring del wrestling americano di cui era amatissimo eroe, l’attore di ‘La mummia – Il ritorno (The Mummy Returns)’ e di buona parte della saga ‘Fast & Furious’. Assieme a ‘The Rock’, co-protagonista della pellicola è Josh Hutcherson, attore talentuoso sin dalla giovane età, esploso letteralmente a livello internazionale nel suo ruolo di Peeta Mellark, il giovane innamorato della ‘Ghiandaia Imitatrice’ Katniss Everdeen, l’attrice Jennifer Lawrence nella saga distopica ‘Hunger Games’.

Viaggio nell’isola misteriosa, la trama del film

Ecco la trama di Viaggio nell’isola misteriosa. Sean Anderson in Canada è in fuga dalla polizia. Per quale motivo? Nonostante la giovane età è esperto in comunicazioni satellitari e apparecchiature elettroniche e riesce a captare un segnale senza autorizzazione, top secret. Quindi scappa, ma che diceva quel segnale?

Di cosa si trattava nello specifico? Assieme all’amico ex militare Hank, anch’esso esperto nel decifrare codici criptati, scoprono che l’esercito ha individuato la locazione della fantomatica Isola Misteriosa descritta da Jules Verne nel suo romanzo, cioè quel luogo esiste davvero e i due non vogliono lasciarsi fuggire la possibilità di esplorare quel mondo.

Il problema è che, proprio come avviene nelle pagine del romanziere, l’Isola Misteriosa non è proprio un sicuro e confortevole luogo di villeggiatura tropicale e, aiutati nel loro cammino di scoperta che li porterà al largo delle isole pacifiche polinesiane, entreranno in un mondo dove esiste Atlantide, dove i vulcani eruttano oro, dove il pericolo è all’ordine del giorno e l’avventura ha il sapore della scoperta.

Video, il trailer del film "Viaggio nell'isola misteriosa"





