Viagra, stop fornitura a Russia/ Putin aumenta produzione alternative a “pillola blu”

La società biofarmaceutica americana Viatris, controllata da Pfizer, ha sospeso la fornitura delle compresse di Viagra alla Russia come presa di posizione contro la guerra in Ucraina. Il popolo di Vladimir Putin, dunque, dovrà fare a meno della “pillola blu”. Il presidente, come riportato dal The Sun, ha tuttavia già provveduto a ottemperare alla mancanza, chiedendo alle case farmaceutiche locali di produrre immediatamente un farmaco con il medesimo principio attivo per contrastare la disfunzione erettile.

Le aziende russe che producono farmaci contro l’impotenza maschile, che rappresentano al momento una alternativa al Viagra, in queste settimane, hanno aumentato la produzione dell’11% fin da prima del divieto e hanno aumentato le proprie vendite del 15%. La notizia della interruzione, infatti, era nell’aria. Già altre aziende statunitensi si erano comportate nel medesimo modo. È il caso, ad esempio, della casa farmaceutica AbbVie, che ha smesso di fornire il Botox per la medicina estetica al Paese di Vladimir Putin.

Viagra, stop fornitura a Russia: l’annuncio

La scelta di Viatris, società biofarmaceutica americana controllata da Pfizer, di sospendere la fornitura di Viagra alla Russia è stata motivata attraverso un comunicato ufficiale. L’azienda, al suo interno, ha ammesso che “i controlli commerciali, le sanzioni, le sfide della catena di approvvigionamento e del personale e altre considerazioni economiche legate al conflitto in Ucraina hanno avuto un impatto sulle nostre operazioni”. I capi hanno inoltre avvertito che questo “potrebbe avere delle conseguenze negative sui risultati finanziari nei periodi futuri”.

A confermare quanto accaduto è stato anche un portavoce del Governo di Vladimir Putin: “Viatris ci ha informato della sospensione della fornitura del farmaco Viagra nella forma farmaceutica di una compressa”, ha affermato. Denis Manturov, il Ministro dell’Industria e del Commercio, ha tuttavia invitato la popolazione a non allarmarsi, data la presenza di alternative alla “pillola blu” prodotte sul territorio.











