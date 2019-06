Viareggio, dieci anni fa la strage/ Il ministro Toninelli alla commemorazione

Dieci anni fa si verificò la strage di Viareggio, l’incidente ferroviario in cui persero la vita 32 persone. Oggi la nota cittadina toscana ricorda quei tragici eventi: per tutto il giorno, come sottolinea l’edizione online di Repubblica, tutti i treni che passeranno dalla stazione fischieranno. Stasera, invece, la gente del posto si ritroverà presso il palazzetto dello sport locale, da cui poi partirà un lungo centro che attraverserà il centro storico e passerà da via Ponchielli, quindi dalla stazione e dal cavalcavia, i luoghi simbolo della tragedia. Il 29 giugno del 2009, il treno merci numero 50325, Trecate-Gricignano, uscì dai binari, e uno dei carri che trasportava il gpl si bucò, provocando un’esplosione che inghiottì tutto nel raggio di centinaia di metri, facendo una strage. Una commemorazione che è iniziata stamattina, con la messa presso la cappella del cimitero della Misericordia, alla presenza anche del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli.

VIAREGGIO, DIECI ANNI FA LA STRAGE

All’esponente del governo si è avvicinata Daniele Rombi, dell’associazione dei parenti delle vittime ‘Il mondo che vorrei’, che ha consegnato allo stesso ministro i faldoni contenenti le motivazioni della sentenza di primo grado del processo in corso. Toninelli, sempre accompagnato dalla Rombi, ha quindi visitato la cappella dove sono sepolte alcune delle vittime, e prima dell’inizio della messa è stato fermato da una famigliare delle vittime di un’altra tragedia, quella del crollo della torre al porto di Genova del 7 maggio del 2013. Marco Piagentini, presidente dell’associazione ‘Il mondo che vorrei’, ha parlato così del processo in corso: «In cassazione le Ferrovie ci andranno perché devono aggrapparsi agli specchi. Mi auguro che anche i giudici di cassazione capiscano di cosa si parla: ovvero che è stato un incidente sul lavoro. I due macchinisti dopo l’incidente sono stati a casa sei mesi pagati dall’Inps. Questo è stato un incidente sul lavoro che purtroppo ha avuto la particolarità di coinvolgere anche persone che non c’entravano niente. Vadano pure in cassazione, vadano pure a Strasburgo, prima ci andremo noi».

