Vice Tempera: “Jalisse di nuovo esclusi? Si lamentano ogni anno”/ “Chi vincerà Sanremo 2024? Il Volo o…”

Vice Tempera, ai microfoni dell’Avvenire, ha parlato a lungo di Sanremo 2024 e di Amadeus nel ruolo di direttore artistico. Il maestro ha poi esposto il suo punto di vista sulla 27esima esclusione dei Jalisse dal Festival, analizzando le possibili ragioni di questi reiterati “no”.

“Io non capisco invece come facciano i Jalisse a lamentarsi puntualmente tutti gli anni con le stesse argomentazioni? Ma non si sono stancati? Io sì. Anche perché come loro ci sono molti artisti, anche più autorevoli, che nel tempo hanno subito una serie di “no”, spesso anche ingiusti. Eppure la delusione se la tengono per sé e non fanno sempre sta piangina stagionale” conclude Tempera, evitando di parlare oltre dell’argomento.

Vice Tempera svela chi potrebbe vincere Sanremo 2024

Il maestro, sempre ai microfoni dell’Avvenire, ha svelato chi secondo lui potrebbe vincere Sanremo 2024 a mani bassi: “Il Volo, a prescindere dalla canzone, loro ormai sono un’azienda musicale al servizio della tv. Appena salgono sul palco dell’Ariston, in automatico scatta il disco di platino, il tour dorato mondiale e annesso programma televisivo con docufilm americano… Allontanano qualche giovane telespettatore, ma alla fine quando c’è Il Volo di scena il bilancio è più che positivo.”

Vice Tempera ha poi aggiunto un possibile altro candidato alla vittoria: “E poi Mahmood, il quale è un po’ il “Balotelli” della musica italiana: un oriundo egiziano di talento, che ce l’ha fatta, e la cui storia personale non lascia mai indifferente il pubblico, soprattutto quello sanremese che l’ha premiato già due volte. Magari Mahmood conferma ancora la regola: non c’è due senza tre.“

